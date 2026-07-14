В двух районах Киева внезапно исчез свет

Отмечается, что отключение произошло из-за аварии.

В двух районах Киева сегодня, 14 июля, временно отсутствует свет. Отмечается, что электроснабжение пропало из-за аварии.

По информации ДТЭК, отключения произошли в Оболонском и Подольском районах.

"Энергетики уже работают над устранением повреждения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения: до одного часа", – говорится в сообщении.

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В связи с отключением электроэнергии возникли проблемы с движением троллейбусов и трамваев.

"Изменено движение трамваев №№ 11, 12, 16, 17, 19 и троллейбусов №№ 6, 18, 28, 33, 35 по ул. Кирилловская, ул. Автозаводская, ул. Вышгородская, ул. Луговая, просп. Европейского Союза из-за отсутствия напряжения в контактной сети", – отмечается в сообщении "Киевпастранс".

Движение организовано по следующему маршруту:

трамваи №№ 12, 17 – из Пущи-Водицы до пл. Шевченко;

трамваи №№ 16, 19 – Контрактовая площадь – Подольское депо;

троллейбусы №№ 6, 18, 28, 33 через Дорогожичи, ул. Телиги до ст.м. "Почайна".

Отключение света в Украине – последние новости

В Украине сложилась достаточно сложная ситуация с энергоснабжением из-за системных ударов Российской Федерации по украинским энергообъектам. Кроме того, не добавляла оптимизма и летняя жара.

Учитывая все это, некоторые эксперты прогнозировали довольно длительные отключения света. Так, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что в Украине отключения света могут длиться до 10–12 часов в сутки, если на фоне летних проблем РФ будет осуществлять ещё и энергетические обстрелы.

При этом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что, по пессимистическому сценарию, украинцы могут оставаться без света до пяти часов.

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