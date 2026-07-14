Стоимость установки кондиционера зависит от многих факторов.

Во время летней жары кондиционер в квартире часто является не прихотью, а необходимостью. Именно он помогает пережить самые жаркие дни без вреда для здоровья. Но просто купить его – это лишь половина дела. Далее технику нужно установить, за что можно отдать более половины стоимости самого прибора.

Инженер по организации эксплуатации и ремонта (системы вентиляции и кондиционирования) в компании "Мастергаз" Андрей Ященко эксклюзивно для УНИАН рассказал, сколько будет стоить установка кондиционера в квартире, от чего зависит стоимость и что будет дешевле – сделать монтаж самостоятельно или обратиться к мастерам.

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Сколько стоит установить кондиционер в одной комнате и в нескольких

На рынке Киева существует плюс-минус средняя цена на стандартный монтаж кондиционеров, в которую входят все материалы для фреоновой магистрали длиной до 3 метров и работа, – это 7 500 гривень. В частности, в эту стоимость входят труба, изоляция, межблочный кабель, кронштейны.

Существуют дополнительные опции, не входящие в стандартный монтаж, например, штробление, когда монтаж проводится в два этапа во время ремонтных работ, а трубы скрываются в стенах. Дополнительно может устанавливаться декоративный пластиковый короб для кондиционера, чтобы скрыть коммуникации. Эти услуги рассчитываются отдельно.

7 500 гривен – это примерный показатель того, сколько в среднем стоит установка кондиционера в квартиру в одну комнату. Если требуется установить систему для двух помещений – это уже нестандартный монтаж, и его стоимость в каждом конкретном случае рассчитывается отдельно. Это не означает, что придется заплатить вдвое больше. Это может быть дороже, так как очень редко получается так, что можно установить кондиционер с двумя внутренними блоками и одним наружным с длиной фреоновой магистрали по 3 метра.

"Я бы очень рекомендовал, чтобы кондиционер устанавливали те же люди, которые монтировали магистраль, потому что это важно – от качества использованных материалов и прокладки фреонопроводов зависит дальнейшая работа кондиционера. Поэтому желательно, чтобы все монтажные работы выполняли одни и те же люди, чтобы они несли полную ответственность за весь комплекс работ", – отметил эксперт.

Когда сначала прокладываются магистрали, затем устанавливается оборудование, а потом другая бригада выполняет остальные работы, возникают вопросы относительно ответственности, если что-то не будет работать.

Магистрали могут прокладываться отдельно, если монтаж кондиционеров осуществляется в два этапа. Это означает, что трубы будут спрятаны в штробах или за подвесным потолком, дренаж также будет выведен с уклоном. Все эти работы, выполняемые при монтаже магистралей, рассчитываются вместе.

Например, для стандартного бытового кондиционера 1 метр магистрали стоит 750 гривень (в стоимость входят трубы с изоляцией, бандажная лента, межблочный кабель и работа мастера), стоимость штробления в зависимости от материала стены составляет от 180 до 450 гривень за метр.

Если магистрали уже заложены, а нужно лишь установить кронштейны и навесить наружный и внутренний блоки кондиционера, то стоимость работ составит 3700 гривень.

Что дешевле – установка кондиционера своими руками или с помощью мастера

По словам эксперта, самостоятельный монтаж кондиционера требует профессионального оборудования. Даже если у человека будет полный набор инструментов, у него должен быть и профессиональный перфоратор или буровая установка, которая позволит проделать отверстие в наружной стене диаметром 45 миллиметров, манометрический коллектор, вакуумный насос. Все эти устройства стоят дорого и требуют опыта в обращении. Еще необходимо найти материалы надлежащего качества.

Поэтому однозначно нужно обращаться к профессионалам, чтобы избежать проблем в будущем. От качественного монтажа примерно на 90% зависит нормальная долгосрочная работа оборудования.

Сколько времени требуется для установки кондиционера

Если монтаж происходит в один этап, когда и прокладываются трубы, и устанавливается оборудование, то он может длиться от 2,5 до примерно 4 часов. Как правило, установкой занимается бригада из двух человек. За такой срок мастера могут выполнить монтаж, если он проводится в стандартных условиях.

Скорость установки кондиционера также зависит от толщины стен. Если они очень толстые, то используется не только бур, но и удлинитель, и работы могут затянуться.

Что входит в услугу по монтажу кондиционера

В монтаж за один этап входит, в частности, установка кронштейнов, установка наружного и внутреннего блоков кондиционера, прорезание отверстия в наружной стене под фреоновую магистраль, прокладка магистрали.

Кроме того, внутренний блок подключается к фреоновым магистралям с помощью вальцовки соединений. Подключается кабель между внутренним и внешним блоком. Система обязательно вакуумируется, так как в воздухе содержатся пары воды, которые при контакте с маслом в системе кондиционера превращают его в кислоту, повреждающую компрессор (основной и самый дорогой элемент системы кондиционирования). Кроме того, воздух создает дополнительную нагрузку на компрессор. Поэтому вакуумирование – это очень важно.

Последний этап – запуск системы, проверка работы во всех режимах (охлаждение, обогрев, качество работы вентилятора на всех скоростях). В конце проводится инструктаж пользователя по эксплуатации кондиционера, режимам его работы и обслуживанию.

Кондиционер сразу после установки включают и проверяют во всех доступных режимах работы. При температуре +35 на улице проверить работу прибора в режиме обогрева невозможно.

Когда лучше устанавливать кондиционер

Лучше не ждать, пока наступит жара, так как возникают очереди, и установку прибора приходится долго ждать. Под дождем подключение электрооборудования не производится. А в целом – кондиционеры устанавливают круглый год. Никаких ограничений нет.

Что касается установки кондиционера в определённое время суток, то существуют общие правила для жилых домов относительно времени выполнения шумных работ (в Киеве в рабочие дни они запрещены с 19 до 8 часов, а в выходные и праздничные дни запрет действует круглосуточно, сообщает Городской портал Киева). В офисных помещениях иногда шумные работы приходится выполнять в ночное или нерабочее время. А в жилых домах, наоборот, монтаж проводят в рабочее время, когда это разрешено.

справка Андрей Ященко Инженер по организации эксплуатации и ремонта систем вентиляции и кондиционирования Учился в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского на Теплоэнергетическом факультете (специальность — теплоэнергетика). Уже 25 лет занимается системами вентиляции и кондиционирования. Работает инженером по организации эксплуатации и ремонта (системы вентиляции и кондиционирования) в компании «Мастергаз».

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