Цибульская раскрыла свой новый вес после похудения

Артистка сейчас активно худеет.

Известная украинская певица Оля Цибульская, которая недавно поразила всех похудением на 12 килограммов, рассказала о своем нынешнем весе.

Артистка отметила, что продолжает работать над собой, чтобы достичь идеальной формы. Ранее, по словам Оли, она весила 71 килограмм. Однако теперь эта цифра значительно уменьшилась.

"Срочное совещание. 57 400. Худеем дальше или хватит?" – спросила Оля у своих подписчиков в Instagram и показалась в мини-юбке и топе.

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К слову, певица ранее отмечала, что именно помогло ей начать худеть.

"Я была на гастролях в США, выступала для нашей диаспоры, и у меня был сильный джетлаг. Я хотела спать днём и не могла есть, а ночью было неудобно есть, потому что все спали. Поэтому ужины заменила на протеин. Я так увлеклась, что приехала домой и продолжила так питаться. Плюс я уже три месяца занималась пилатесом два раза в неделю, и к этому добавились силовые тренировки. Поэтому сейчас чувствую себя отлично", – рассказывала Цибульская.

Напомним, ранее Оля Цибульская вспомнила предложение о работе, которое возмутило её в начале войны.

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