На знаменитой Карнаби-стрит в Лондоне открылся первый в мире магазин, где можно купить эксклюзивные товары, связанные с легендарной британской рок-группой The Rolling Stones.

Как пишет The Daily Mail, магазин RS No. 9 Carnaby расположился на знаменитой лондонской улице Карнаби-стрит, которая в свое время стала «домом» свингующей культуры 60-х годов. Тогда здесь обосновались многие независимые дизайнеры, а на прилегающих улицах расположились андерграундные клубы, где начинали свой путь многие британские рок-легенды. Среди них и группа Мика Джаггера, Кита Ричардса, Ронни Вуда и Чарли Уоттса – The Rolling Stones.

Здание магазина выкрашено в черный цвет в дань уважения знаменитой песни «роллингов» Paint It, Black. Также повсюду можно увидеть логотип группы – красный рот с высунутым языком.

Магазин курируется самой группой The Rolling Stones в сотрудничестве с компанией по управлению товарами и брендами Bravado, входящей в состав Universal Music Group.

Отмечается, что в RS No. 9 можно будет отыскать эксклюзивные коллаборации, модную одежду и аксессуары для мужчин, женщин и детей, а также обширный музыкальный каталог группы и последние релизы. Товары также будут доступны для покупки онлайн.

Особой популярностью пользуются защитные маски с красным язычком.

Создатели магазина уверены, что он придется по вкусу фанатам, которые смогут не только раздобыть здесь фан-атрибутику любимой рок-группы и раритетные записи, а также сделать отличные фото и встретить единомышленников.

Вклад The Rolling Stones в мировую рок-культуру:

Британская рок-группа The Rolling Stones официально была образована 12 июля 1962 года и многие годы соперничала по популярности с The Beatles, являясь ее «бунтарской» альтернативой пишет Wikipedia. The Rolling Stones стали важной частью Британского музыкального вторжения и считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока.

Буквально название The Rolling Stones переводится с английского как «катящиеся камни», идиоматический перевод - «вольные странники» или бродяги.

Харизматичные лидеры группы Мик Джаггер и Кит Ричардс в свое время были возведены до уровня культа, девушки (и не только девушки) буквально сходили с ума на их концертах, а о любовных похождениях участников группы ходят настоящие легенды.

Группа выпустила 24 студийных и 9 концертных альбомов, многие их синглы взлетали на вершины британских и американских хит-парадов. Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones превысил 250 миллионов копий, 200 миллионов из них были проданы в США. По этим показателям группа является одной из самых успешных в истории. В 1989 году The Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла.

Среди основных хитов The Rolling Stones - (I Can’t Get No) Satisfaction, Sympathy for the Devil, Gimme Shelter, You Can’t Always Get What You Want, Honky Tonk Women, Jumpin’ Jack Flash, Paint It, Black и многие другие.

Последний на сегодняшний день сингл группы Living in a Ghost Town вышел в апреле 2020 года, спустя восемь лет с момента предыдущего релиза.

Перевод: Марина Григоренко