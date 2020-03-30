В киевском ботсаду первые магнолии: удержались ли горожане от соблазна в карантин (фоторепортаж)

Фотокорреспондент УНИАН на выходных отправился в ботанический сад имени Александра Фомина в Киеве с важной миссией - проверить, как жители столицы соблюдают карантин.

Так получилось, что вспышка коронавируса в мире пришлась на весну. Когда наконец становится много теплых солнечных дней, птицы возвращаются с теплых краев и поют свои брачные песни, вокруг появляются первые цветочки, а деревья покрываются зеленью и цветом.

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Конечно, когда за окном такая красота и светит солнышко, очень трудно усидеть дома на карантине. Некоторые, более сознательные украинцы, выходят прогуляться в парк и в лес в одиночестве или с теми, с кем живут вместе, а некоторые - пренебрегают здравым смыслом и советами врачей, и отправляются большими компаниями пить пиво на лавочке или жарить шашлыки.

Фотокорреспондент УНИАН на выходных отправился в ботанический сад имени Александра Фомина в Киеве с важной миссией - проверить, как жители столицы соблюдают карантин. Вывод: люди в ботсаду есть, причем немало - все же первые магнолии расцвели, грех не сфотографироваться возле них, но большинство все же придерживаются безопасного расстояния.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, украинцы - не единственные в мире, кто не слишком ответственно относится к карантину, когда весна так и зовет на улицу. Во многих странах мира немало людей также массово вышли на улицы полюбоваться цветением сакуры.

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