Как цветение сакуры лишило людей по всему миру инстинкта самосохранения во время пандемии коронавируса (фоторепортаж)

Несмотря на угрозу коронавируса, люди в Японии, США, Великобритании, Швеции, Германии и других странах вышли на улицу понаблюдать за цветением сакуры.

На март-апрель традиционно приходится период цветения сакуры и вишни, причем не только в Японии, символом которой являются эти деревья, но и в других странах мира.

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Вот и в этом году, несмотря на коронавирус, немало людей по всему миру не смогли устоять перед соблазном сделать фотографии на фоне густо цветущих деревьев.

Япония, США, Великобритания, Швеция, Германия... Следовало солнышку только выглянуть, а сакурам зацвести - как все вместе выбежали в парки. И хотя в некоторых из этих стран еще не слишком строгие карантинные меры, тем не менее, ситуация с заболеваемостью, которая стремительно растет, как, к примеру, в США, где за последние сутки подтвердилось 14,5 тысяч новых случаев, тоже не убеждает людей оставаться дома и не собираться группами.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, заместитель министра здравоохранения республики Роман Примула заявил, что границы государств - членов Европейского Союза могут быть закрыты в течение двух лет.

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