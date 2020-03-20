Мусульмане в мире массово собираются на молитвы в мечетях, несмотря на карантин (фоторепортаж)

Люди становятся молиться на тротуаре под зданием, друг возле друга.

Из-за масштабного распространения коронавируса, на время карантина во многих странах мира запретили посещение религиозных учреждений - храмов, церквей и мечетей. Ради безопасности, людям советуют оставаться дома.

Чтобы снизить вероятность заражения прихожан друг от друга, храмы закрыли до конца карантина, о чем извещают на объявлении, которое вешают на входные двери.

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Однако, этого запрета придерживаются далеко не все. Вместо того, чтобы оставаться на молитву дома, мусульмане приходят молиться в мечети, не сохраняя расстояния в 1,5-2 м.

Если мечеть все же закрыта, люди становятся молиться на тротуаре под зданием, друг возле друга.

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению эпидемиолога Адама Кухарского, вероятность заболеть на коронавирус сегодня достигает 100%. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия выработанного иммунитета к COVID-19.