Во Флоренции невеста повредила старинный фонтан из-за предсвадебной выходки

Во Флоренции 28-летнюю женщину обвинили в повреждении фонтана XVI века из-за предсвадебной шутки, пишет The Washington Times.

По данным местных чиновников, в субботу женщина перелезла через ограду к Фонтану Нептуна. Чтобы не намокнуть, она взобралась непосредственно на скульптурную композицию – на лошадей, поддерживающих раковину, а та, в свою очередь, держит статую римского бога моря Нептуна.

Как отмечается, женщина хотела прикоснуться к гениталиям статуи в рамках "предсвадебного испытания". Известно, что она является иностранкой, однако ее гражданство не уточняется.

Нарушительницу заметили полицейские, которые заставили ее слезть с памятника и установили ее личность. Задерживали ли ее – не сообщается.

В результате инцидента были повреждены копыта лошадей, а также фриз, за который женщина держалась, чтобы не упасть. Общая сумма ущерба, по данным агентства ANSA, превышает 5,8 тысячи долларов.

В мэрии заявили, что женщина передана судебным органам за порчу памятника искусства и архитектуры. Руководитель городского управления изобразительного искусства Джорджо Казелли подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует о поверхностном отношении к культурному наследию и не может быть оправдано.

