Новые правила вступят в силу в 2026 году.

Власти итальянской Флоренции, ранее признанной лучшим городом Европы для пеших прогулок, объявили войну ресторанам на открытом воздухе после жалоб местных жителей на перегруженность и нарастающий визуальный беспорядок.

Как пишет The Times, согласно новым правилам, вступающим в силу в 2026 году, размещение посетителей на открытом воздухе будет запрещено на 50 улицах исторического центра города, находящегося под охраной ЮНЕСКО.

Где во Флоренции запретят рестораны на открытом воздухе

Отмечается, что в черный список войдут некоторые из самых знаковых мест Флоренции, включая Понте Веккьо и площадь Уффици – длинный внутренний двор, окруженный знаменитой галереей Уффици.

Еще 73 заведения получат строгие указания относительно того, можно ли размещать столики на открытом воздухе с зонтиками или ограждениями из оргстекла.

При этом городские власти определят правила для четырех самых больших площадей города – Синьории, Санта-Мария-Новелла, Питти и Республики – в течение следующих 30 дней.

Кроме того, по всему городу будут убраны пластиковые защитные покрытия, а ресторанам будет рекомендовано использовать зеленые ковры, имитирующие траву, для обозначения разрешенных открытых зон.

Почему был введен запрет на террасы ресторанов во Флоренции

Издание напоминает, что ужины на открытом воздухе стали популярными по всей Италии после карантина, связанного с COVID-19, когда городские власти ослабили ограничения, разрешив ресторанам переносить столики на улицу. На фоне восстановления массового туризма эта практика получила большую популярность среди туристов, желающих поужинать с видом на лучшие достопримечательности.

Лучано Сбрага из Федерации гостеприимства Fipe ранее заявлял, что 42% итальянских ресторанов инвестировали в открытые пространства в период с 2020 по 2023 год. Однако многие местные жители утверждают, что распространение открытых террас сделало их улицы непригодными для жизни.

Встречаясь с жителями исторического центра Флоренции ранее в этом месяце, высокопоставленные члены городского совета от правящей Демократической партии сообщили, что зонтики, ограждения и стенды с меню превратили узкие улочки в "полосу препятствий".

Глава городского управления туризма Якопо Вичини пояснил, что эти меры направлены на "защиту общественных пространств и флорентийского наследия", а также на то, чтобы "сделать город более комфортным для жизни жителей".

Жители Флоренции и рестораторы не поддержали идею

Примечательно, что это нововведение вызвало широкую критику как со стороным местных жителей, так и владельцев ресторанов: первые утверждают, что принятых мер недостаточно для устранения проблемы, а вторые предупреждают, что их бизнес окажется под угрозой.

В своей статье в левом онлайн-журнале La Citta Manifesta эксперт по культурному наследию из Болонского университета Илария Агостини также утверждает, что эти меры недостаточны. Она отметила, что они направлены на эстетику разрешенных пространств, а не на соблюдение существующих ограничений, таких как ограничение открытых пространств 50% от вместимости помещений, которые, по ее словам, регулярно игнорируются.

В свою очередь жители района Ольтрарно на южном берегу Арно написали мэру письмо с требованием установить фиксированные ограничения на количество столиков на открытом воздухе.

Другие предупреждают, что эти меры грозят лишить жизненно важных доходов сокращающуюся группу исторических ресторанов, специализирующихся на традиционных флорентийских блюдах, от бисквита по-флорентийски до риболлиты и паппы аль помодоро. Они опасаются, что это ускорит их замену заведениями, ориентированными на туристов и предлагающими стандартную итальянскую кухню.

"Настоящие рестораторы начали закрываться. Их подавляют неподъемные расходы и городская политика, больше заботящаяся об эстетике уличных столиков, чем о выживании тех, кто создал эти пространства", – пожаловался кулинарный обозреватель Леонардо Романелли на новостном сайте Cibo Today

Чрезмерный туризм в Италии

Как ранее сообщал УНИАН, для некоторых из самых популярных городов Италии чрезмерный туризм стал настоящей проблемой. На этом фоне местные власти начали вводить различные ограничения для туристов.

Дальше всех пошли в Венеции, где среди прочего ввели плату на вход в город в пиковые периоды. В частности, в 2026 году однодневные туристы будут вынуждены платить сбор 5-10 евро с пятницы по воскресенье с апреля по июль.

Тем временем, власти популярного туристического региона Больцано в итальянском Южном Тироле объявили о планах ввести новый налог для туристов с собаками с 2026 года.

