Она дала несколько советов по отдыху в этом городе.

Путешественница Клэр Стурзакер советует людям, которые хотят посетить Испанию, побывать в Сарагосе. По ее словам, город может стать альтернативой переполненной туристами Барселоне.

Как пишет Insider, Барселона принимает больше туристов, чем способна себе позволить - 15,6 миллиона человек только в 2023 году. Из-за переполнения общественных пространств, роста стоимости жизни и вреда окружающей среде жители города выходили на протесты против туристов.

Стурзакер посетила более 40 стран и успела объездить всю Испанию. В мае женщина провели четыре дня в Сарагосе и уверяет, что она является скрытой жемчужиной страны.

Видео дня

Так, город в испанском регионе Арагон существует уже более 2 тысяч лет и имеет очень богатую культурную историю. Сарагоса была римской колонией, несколько веков находилась под мусульманским господством, а в 1118 году ее захватили христиане с Арагонской короной.

В старом городе можно насладиться архитектурой разных периодов, например, увидеть общественные бани, римский театр и дворец Альхаферия. Женщина советует забронировать отель на площади Plaza de Nuestra Señora del Pilar, посмотреть на закат с Каменного моста и вкусно поесть в районе El Tubo. "Он наполнен тапас-барами, где вы можете попробовать разнообразные тапас и пинчос в баскском стиле", - говорит она.

Путешественница также рассказала о двух величественных соборах Сарагосы. Cathedral of the Savior of Zaragoza сочетает несколько архитектурных стилей - готику, романский, ренессанс, мудехар и барокко. Также на берегу реки есть Cathedral-Basilica of Our Lady of the Pillar, с колокольни которого можно насладиться видом на город.

Отдых в Испании

Ранее YouTube-блогер Джеймс Блик, который переехал в Мадрид, назвал 10 негласных правил отдыха в Испании и рассказал, как там относятся к культуре чаевых.

А туристов, которые любят необычные места, заинтересует испанская деревня Порис-де-Канделария на острове Ла-Пальма, которую построили прямо в устье пещеры.

Вас также могут заинтересовать новости: