Один из главных советов – максимально синхронизироваться с ритмом жизни и привычками испанцев.

Испания – одно из самых популярных туристических направлений Европы, в 2023-2024 принявшее рекордное количество туристов. На этой волне в стране вспыхнули масштабные антитуристические протесты, поскольку для местных жителей такое нашествие гостей обернулось большими неудобствами.

Тем временем, новозеландец Джеймс Блик, в настоящее время проживающий в испанском Мадриде, на своем YouTube-канале Spain Revealed назвал 10 негласных правил, которые туристы постоянно нарушают в Испании (чем еще больше раздражают местных жителей).

1. Еда вне дома. Джеймс предупреждает, что в испанских ресторанах гостям нужно быть более настойчивыми, если они хотят, чтобы их обслужили.

"В некоторых культура люди привыкли к очень внимательному персоналу, спрашивающему, нужно ли им принести еще один напиток или больше еды, и даже ожидают, что персонал выгонит их из ресторана сразу же после того, как они оплатят счет. Однако в Испании все иначе. Это значит, что вам нужно быть настойчивыми в своих потребностях. Поэтому, если вы хотите выпить, получить меню или счет, вам действительно нужно попросить об этом и вам нужно буквально преследовать официанта", – отметил он.

2. Чаевые. Владельцы ресторанов по закону обязаны платить официантам зарплату, равную прожиточному минимуму, поэтому чаевые в Испании не являются чем-то обязательным – это остается на усмотрение посетителя.

Если же в счете вы видете графу "рекомендуемые чаевые", это может означать, что вы попали в туристическую ловушку, предупредил блогер.

3. Обслуживание клиентов. "Я часто слышу жалобы от людей на плохое обслуживание клиентов в Испании, и я согласен, что клиентский сервис может быть плохим здесь, особенно справедливо, если вы имеете дело с банком или бюрократией или некоторыми магазинами. Однако вот в чем дело: иногда обслуживание клиентов в Испании, которое на самом деле хорошее, неверно истолковывается как плохое людьми, которые не понимают испанскую культуру", – объясняет Джеймс.

4. Планирование своего дня. По словам экспата, в Испании туристам очень важно синхронизироваться с местными жителями, чтобы, например, понимать время работы магазинов и ресторанов.

"Первые магазины открываются утром, возможно, позже, чем вы привыкли. Скорее всего, они не откроются раньше 10:30 утра или даже 11:00", – предупредил он.

Тем же, кто хочет позавтракать пораньше, Джеймс советует заранее поискать в Интернете, какие магизины или кафетерии поблизости начинают работать раньше. Также есть смысл позвонить в понравившийся вам ресторан заранее, чтобы уточнить, во сколько у них открывается кухня (это касается и планирования ужина).

Кроме того, он напомнил, что многие рестораны в Испании закрыты по понедельникам, а у магазинов бывают трехчасовые перерывы на обед.

5. Общественный транспорт. По словам блогера, на эскалаторах в метро или на вокзалах пассажиры всегда должны стоять справа, чтобы другие люди могли быстрее пройти по левой стороне, а лифтом испанцы пользуются только в случае крайней необходимости, чтобы не задерживать тех, кому это действительно нужно, например, пенсионерам, людям с инвалидностью, родителям с маленькими детьми или пассажирам с тяжелыми чемоданами.

Также он посоветовал хорошенько подумать, стоит ли пользоваться такси в Испании, поскольку дорога может занять больше времени из-за пробок.

6. Алкоголь. "Вино и пиво играет большую роль в социальной культуре Испании, что может создать у вас впечатление, что здесь употребляют алкоголь всегда и везде. Да и нет. Дневное употребление алкоголя в Испании общепринято, так что если вы закажите бокал вина или пива в 11 утра, никто не будет смотреть на вас как на заядлого алкоголика... Однако обычаи и местные взгляды на употребление алкоголя постепенно меняются, и все реже можно увидеть людей, пьющих вино за обедом в рабочий день", – рассказывает Джеймс.

При этом он отметил, что вы вряд ли увидите испанцев очень пьяными, поскольку они пьют медленно и размеренно, больше концентрируясь на компании и еде.

В то же время эксперт предупредил, что употребление алкоголя в общественных местах, как правило, регулируется на уровне города, а потому в некоторых из них можно получить проблемы с полицией, распивая пиво на улице или ведя себя недисциплинированн" в историческом центре города.

7. Общественные туалеты. Публичные уборные в Испании встречаются не так часто, да и далеко не всегда они бывают чистыми, а потому местные жители предпочитают заходить в бары или рестораны, чтобы воспользоваться "местным" туалетом после того, как они что-то закажут, например, просто чашку кофе, говорит Джеймс.

8. Вождение автомобиля. По словам путешественника, испанцы не любят "показывать", что они собираются повернуть, поменять полосу движения или обогнать вас, а просто делают это, потому нужно быть очень внимательным за рулем, особенно на кольцевых развязках, напоминающих "полный Дикий Запад".

9. Проживание в Airbnb. Испанцы в принципе не любят квартиры, которые сдаются туристам посуточнл, поскольку они уверены, что это приводит к жилищному кризису и росту цен на аренду. А потому туристам, которые снимают жилье на Airbnb, очень важно уважительно относиться к своим соседям, сводя любой шум к минимуму, особенно когда вы поднимаетесь и спускаетесь по лестнице с чемоданами: в Испании стены между квартирами часто тонкие, а по выходным период с 16:00 до 19:00 обычно считается тихим часом, предупредил Джеймс.

10. Зрительный контакт. По словам блогера, испанцы любят подолгу рассматривать других людей, часто концентрируясь на глазах, и они не имеют ничего против того, чтобы кто-то рассматривал их. Туристам же следует знать, что это, как правило, "ничего не значит", но и не дает им право бесконтрольно пялиться на местных жителей.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, почему в Испании не стоит заказывать паэлью в понедельник.

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