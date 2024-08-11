Однако такая местность является нелегкой для путешествий.

Летом многие туристы направляются на отдых в Испанию и Канарские острова. Однако есть одна необычная скрытая часть курортной зоны, которая остается незамеченной. Речь идет о Порис-де-Канделария на острове Ла-Пальма в муниципалитете Тихарафе, которое является поселением пещерных домов, остающихся одним из самых интригующих мест региона, пишет Mirror.

"Яркие белые дома деревни, построенные в устье пещеры, выделяются в вечерней темноте, заставляя посетителей удивленно оглядываться вокруг. Когда-то это место было пристанью для лодок, перевозивших товары, а рыбацкие коттеджи сохранились здесь и по сей день. В отличие от шумных курортных центров, куда многие направляются, Порис-де-Канделария имеет собственный шарм и красоту с прилегающим пляжем и бухтой. Купаться рекомендуется только во время отлива, поскольку во время прилива может быть опасно", - рассказали в материале.

Однако эта местность является нелегкой для путешествий. Для тех, кто путешествует на автомобиле, такое путешествие может стать опасным, ведь дорога к местности имеет крутой уклон, который посетители TripAdvisor называют "страшным". Поэтому лучше прибыть в этот район морем, с которого открывается вид на всю территорию, которая окружает село.

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Для тех, кто хочет увидеть больше, чем пляж, есть автобусные туры. Во время них можно прогуляться до села и пешеходной части местности.

"В конце тура мы направимся к побережью муниципалитета Тихарафе, где после спуска по дороге, которая заставит вас потерять дар речи, наши водители смогут продемонстрировать свое мастерство за рулем автобусов, мы прибудем на автостоянку, откуда поедем по бетонной дороге, что займет около 10 минут. Таким образом мы прибываем в El Porís, волшебное место, омываемое Атлантическим океаном, который вместе со светом местности создает спокойное пространство, которое заставит вас влюбиться в него", - объяснили организаторы.

В издании отмечают, что Ла-Пальма преимущественно остается без внимания туристов. Тогда как Тенерифе посещает около 5 миллионов туристов, то Ла-Пальма всего лишь 150 тысяч. Это означает, что отели здесь дешевле. Также там достаточно места, чтобы исследовать пляжи и насладиться солнечным светом.

"Здесь также находится Национальный парк Кальдера-де-Табуриенте, местные жители говорят, что "фотографии просто не могут передать" его сосновые леса, глубокие овраги и волшебные водопады. Этот биосферный заповедник ЮНЕСКО имеет указатели для прогулок и центры для посетителей, откуда открывается потрясающий вид на кратер вулкана", - подчеркнули в материале.

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