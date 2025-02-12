Авиакомпания хочет, чтобы пассажиры самостоятельно управляли своими билетами исключительно через приложение.

В октябре 2024 года глава Ryanair Майкл О'Лири объявил о планах ирландского лоукостера к маю 2025 года отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации.

Вместо этого авиакомпания хочет, чтобы пассажиры самостоятельно управляли своими билетами исключительно через приложение Ryanair.

Казалось бы, что в век диджитализации и экологической сознательности путешествий, это абсолютно адекватное предложение. Однако, судя по комментариям пассажиров, такое нововведение нравится далеко не всем – порой даже доходит до призывов бойкотировать авиакомпанию.

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В частности, британское издание Metro приводит слова своих читателей, которые призывают путешественников протестовать против грядущих изменений политики Ryanair.

"Люди должны просто бойкотировать... Не у всех есть смартфон или приложения...", – написал Юсеф Ка.

"Просто бойкотируйте их, вместо этого используйте easyJet, Jet2", – добавил Рэймонд Скиннер.

"Проще говоря, не летайте ими, они в любом случае ужасны", – согласился Дэн Джеймс.

Тем временем, другие читатели были обеспокоены практичностью изменений.

"Зачем еще больше нервировать людей? Если телефон или приложение не работают, технический сбой, что тогда?", – отметила Джули Чантар.

В свою очередь Энн Макиннес указала на то, что некоторые страны не принимают мобильные посадочные талоны: "Так как же это будет работать в таких местах, как Марокко?"

Действительно, не все аэропорты, обслуживаемые рейсы Ryanair, принимают цифровые талоны. На веб-сайте авиакомпании объясняется, что аэропорты в Турции (кроме Даламана), Марокко и Тиране (Албания) не принимают мобильные посадочные талоны, а потому пассажиры, путешествующие из этих пунктов назначения, должны регистрироваться онлайн и распечатывать бумажные посадочные талоны на свои рейсы.

Еще один читатель при этом отметил, что стойки регистрации могут быть очень полезны путешественникам в случае форс-мажоров, когда без помощи живого персонала решить вопрос невозможно.

Однако было немало читателей, которые спокойно относятся к этим изменениям.

"В чем проблема!? У меня не было бумажных талонов более пяти лет!", – прокомментировал Абхая Фердо Фулгоси.

"Повзрослейте, так легко пользоваться приложением на телефоне. Зачем кому-то нужен бумажный посадочный талон?", – добавил Ян Скотт.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что крупнейший лоукостер Европы Ryanair разрабатывает план по возобновлению полетов в Украину.

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