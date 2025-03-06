Спорное нововведение начнет действовать на полгода позже, чем планировалось изначально.

Осенью 2024 года глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири объявил о планах отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации к маю 2025 года.

Однако теперь стало известно, что спорное нововведение начнет действовать на полгода позже, чем планировалось изначально – с 3 ноября 2025 года. С этого момента пассажиры Ryanair больше не смогут распечатать бумажный посадочный талон на стойках регистрации в аэропорту. Вместо этого путешественники будут использовать цифровой посадочный талон в приложении myRyanair для регистрации и посадки в самолет, сообщает The Independent.

Как поясняют в авиакомпании, на данный момент почти 80% из 200 миллионов пассажиров Ryanair уже регистрируются в цифровом формате.

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Примечательно, что в 2008 году именно Ryanair стал первой авиакомпанией в мире, которая попросила пассажиров пройти онлайн-регистрацию до прибытия в аэропорт – на данный момент эта услуга стоит около 65 евро.

Авиакомпания также ожидает, что отказ от бумажных талонов позволит сэкономить более 300 тонн бумажных отходов в год.

Как ранее сообщал УНИАН, среди пассажиров это нововведение вызвало противоречивые реакции – некоторые путешественники даже призывали бойкотировать Ryanair из-за этого.

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