"Точно не так, как в предыдущие годы": в МИД рассказали о нынешнем туристическом сезоне

В МИД обещают учитывать эпидемическую ситуацию за рубежом и в Украине перед восстановлением международных перевозок.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что туристический сезон 2020 все же состоится. Дипломат убежден, что отпуска будут не такими как раньше.

Об этом министр сказал в комментарии РБК-Украина.

Возобновление международного авиасообщения, по словам главы МИД, во многом будет зависеть от шагов других стран. В свою очередь, украинская власть обещает оперативно реагировать.

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"Мы не влияем на то, какое решение примут другие страны. Но будем готовы действовать оперативно в соответствии с их решениями и учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом. Думаю, туристический сезон летом состоится. Но он точно не будет таким, как в предыдущие годы. Он гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мероприятий", - говорит он и добавляет, что в Европе продолжаются дебаты "как спасти туристическую индустрию и не спровоцировать новую вспышку коронавируса".

Отметим, что в Евросоюзе намерены постепенно открывать внутренние границы. Еврокомиссар с одобрением встретила решение некоторых стран Евросоюза о взаимном открытии границ после 15 июня.

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