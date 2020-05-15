"Точно не так, как в предыдущие годы": в МИД рассказали о нынешнем туристическом сезоне
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что туристический сезон 2020 все же состоится. Дипломат убежден, что отпуска будут не такими как раньше.
Об этом министр сказал в комментарии РБК-Украина.
Возобновление международного авиасообщения, по словам главы МИД, во многом будет зависеть от шагов других стран. В свою очередь, украинская власть обещает оперативно реагировать.
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"Мы не влияем на то, какое решение примут другие страны. Но будем готовы действовать оперативно в соответствии с их решениями и учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине и за рубежом. Думаю, туристический сезон летом состоится. Но он точно не будет таким, как в предыдущие годы. Он гарантированно будет обусловлен рядом противоэпидемических мероприятий", - говорит он и добавляет, что в Европе продолжаются дебаты "как спасти туристическую индустрию и не спровоцировать новую вспышку коронавируса".
Отметим, что в Евросоюзе намерены постепенно открывать внутренние границы. Еврокомиссар с одобрением встретила решение некоторых стран Евросоюза о взаимном открытии границ после 15 июня.
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