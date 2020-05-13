Еврокомиссия представила рекомендации для возобновления туризма внутри Евросоюза

В то же время вопрос открытия границ ЕС для граждан третьих стран в рекомендациях не поднимается.

Европейская комиссия представила рекомендации для помощи странам-членам Европейского Союза постепенно снять ограничения и позволить туристическому бизнесу возобновить деятельность после месяцев жесткого карантина.

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Как говорится в рекомендациях на сайте Еврокомиссии, возобновление туристической деятельности должно учитывать соблюдение необходимых медицинских мер.

В частности, пакет рекомендаций призван помочь туристическому сектору ЕС восстановиться от пандемии коронавируса путем поддержки бизнеса, а также обеспечить, чтобы Европа и в дальнейшем оставались главным пунктом назначения для иностранных посетителей.

В Еврокомиссии намерены безопасно возобновить свободу передвижения и снять внутренний контроль на границах.

«Свободное передвижение и трансграничные путешествия являются ключевыми для туризма. Так как государствам-членам удается сокращать распространение вируса, всесторонние ограничения на свободу передвижения должны быть заменены более целенаправленными мерами. Если общая отмена ограничений не оправдывается ситуацией в области здравоохранения, Еврокомиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между (пограничными) районами и странами-членами с довольно похожими эпидемиологическими ситуациями», - говорится в рекомендациях.

В этой связи предлагается придерживаться трех критериев.

В частности, речь идет об эпидемиологическом критерии, который особенно должен учитывать те районы, где ситуация улучшается на основе данных Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.

Также речь идет о способности применять меры по сдерживанию вируса во время всего путешествия, с учетом пересечения границ и дополнительных гарантий безопасности и шагов в ситуациях, когда обеспечение физического дистанцирования может быть сложным.

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Кроме того, речь идет об экономических и социальных соображениях, которые в первую очередь предоставляют приоритет трансграничному передвижению в ключевых районах деятельности, включая личные причины.

В то же время, в Еврокомиссии подчеркивают особую важность соблюдения принципа недискриминации в ситуациях, когда страна-член решает разрешить путешествия на свою территорию или отдельные районы на своей территории. В частности, такие разрешения должны касаться осуществления путешествий из всех районов, регионов или стран в Евросоюзе с похожими эпидемиологическими условиями. Таким же образом, любые ограничения должны быть отменены без какой-либо дискриминации для всех граждан стран-членов ЕС и для всех резидентов стран-членов несмотря на их национальность.

В то же время вопрос открытия границ ЕС для граждан третьих стран, в том числе украинцев, в рекомендациях не поднимается.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Минздраве рассказали, когда Украина сможет открыть границы.

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