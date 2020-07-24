Глава Минздрава рассказал, кому нужно делать ПЦР-тест для перелетов по Украине

Тестирование проводят только тем пассажирам, которые имеют признаки коронавируса или контактировали с инфицированными.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что для внутренних авиаперелетов прохождение ПЦР-тестов не требуется.

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Об этом глава ведомства рассказал во время брифинга 24 июля, сообщает ТСН.

По его словам, нет никакой причины устанавливать такое требование для путешественников. "Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. У нас есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование", - подчеркнул министр.

В то же время он подчеркнул, что тестирование проводят пассажирам, которые имеют признаки коронавируса или контактировали с инфицированными.

Кроме того, обязательно раз в 14 дней тесты должны делать медицинские работники, а также сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.

Как сообщал УНИАН.Туризм, международный аэропорт «Борисполь» с 22 июля, начал принимать электронные внутренние и заграничные паспорта в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія» для идентификации пассажиров на внутренних рейсах.

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