В «Борисполе» начали принимать электронные паспорта со смартфонов

Криклий сообщил, что до конца недели аэропорты Одессы, Львова и Херсона также начнут принимать цифровые паспорта «Дія».

Международный аэропорт «Борисполь» с сегодняшнего дня, 22 июля, начал принимать электронные внутренние и заграничные паспорта в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія» для идентификации пассажиров на внутренних рейсах.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеПерсональная информация украинцев доступна в интернете. Как от этого защититься и "светит" ли кому-то за это наказание (рус.)

«С сегодняшнего дня в аэропорту «Борисполь» путешественники могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрического загранпаспорта через приложение «Дія» вместо обычного. Соответствующие изменения в технологические инструкции аэропорта утвердила Государственная авиационная служба Украины», - написал он.

Кроме этого, Криклий сообщил, что до конца недели аэропорты Одессы, Львова и Херсона также начнут принимать цифровые паспорта «Дія».

Как сообщал УНИАН, в апреле Министерство цифровой трансформации представило электронные паспорта и студенческие билеты в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія».

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.