Бьорк устроит в Исландии 'рейв' во время полного солнечного затмения

Перформанс состоится в день полного солнечного затмения 2026 года – 12 августа.

Популярная исландская певица Бьорк Гвюдмюндсдоуттир, известная просто как Бьорк, этим летом проведет необычное музыкальное мероприятие – "рейв затмения", который состоится прямо на пути полного солнечного затмения, пишет The Independent.

Мероприятие запланировано на 12 августа в городке Хабнарфьордур, который попадает в зону полной фазы затмения. Во время выступления участники смогут пережить "короткий момент полной темноты", когда Луна закроет Солнце.

Отмечается, что Бьорк выступит в качестве диджея вместе с Arca и другими местными артистами. Мероприятие станет частью ее серии Mánakvöld, которая сочетает музыку с природными явлениями.

Событие также связано с выставкой Echolalia, проходящей в Национальной галерее Исландии. Инсталляции вдохновлены альбомом Fossora и отражают вулканические ландшафты и драматические побережья Исландии. Выставка продлится с 30 мая по 20 сентября в рамках Reykjavík Arts Festival.

Четыре дня фестиваля под небом Исландии

Помимо рейва, в Исландии состоится масштабный Iceland Eclipse Festival – четырехдневное мероприятие в городе Хеллиссандюр (Hellissandur) с 12 по 15 августа. В программе – музыка, огненные церемонии, научные мастер-классы и выступления артистов, технологов и ученых. Место проведения рядом с вулканом Снайфеллсйокудль с минимальным световым загрязнением позволит наблюдать не только затмение, но и метеорный поток Персеиды.

По оценкам экспертов, максимальная продолжительность полного затмения – около 2 минут 18 секунд – будет зафиксирована недалеко от северо-западного побережья Исландии.

На фестивале выступят как международные хедлайнеры, так и исландские артисты, в частности Meduza, Booka Shade, Nightmares on Wax и Cici.

Организаторы приглашают гостей "танцевать, учиться, знакомиться и исследовать" через музыку, церемонии и сторителлинг.

"Если большинство событий лишь стремятся к небесному моменту, то Iceland Eclipse начинается именно с него", – подчеркивают организаторы.

