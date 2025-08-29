Неожиданно приятные цены готова предложить Германия, но даже она не является здесь лидером.

Бокал прохладного пива - хорошее дополнение к почти любому отдыху. Новое исследование, которое провели британские пиволюбы, определило города Европы, где цены на этот напиток являются самыми низкими, пишет Express.

Хотя Великобритания известна своими пабами, эта страна является не лучшим выбором для тех, кто хочет недорогого пивка. Самая дешевая бутылка здесь будет стоить примерно 1,63 фунта (85 грн).

Совсем другая картина на континенте. Исследование компании Magnet Kitchens, которое базировалось на данных платформы Numbeo по ценам 2024 года в 190 городах мира, показало: самые низкие цены на бутылку пива наблюдаются в Италии, Германии и Испании.

Так, в первой десятке оказались многочисленные немецкие города, где бутылка обойдётся всего в 37-38 грн. В испанской Сарагосе, известной как "город пива", бутылка стоит около 37 грн. Но абсолютным лидером стал приморский город Таранто на юге Италии, где бутылка пива стоит всего 34 грн.

