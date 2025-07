Ежедневное употребление пива может нанести вред вашему здоровью самым неожиданным образом.

Хотя выпить бокал пива на выходных может показаться безобидным, употреблять этот напиток ежедневно – точно не лучшее решение, ведь такая привычка может нанести большой вред вашему здоровью.

От проблем со сном до ухудшения состояния зубов – все это возможные последствия ежедневного употребления пива. О пяти потенциальных эффектах пишет ресурс Eat This Not That.

Ослабление иммунной системы

Сильная иммунная система жизненно важна для вашего здоровья. Но ежедневное употребление пива раздражает слизистую оболочку кишечника и может нарушить его деликатный микробиом, объясняет доктор медицинских наук, сертифицированный врач по аллергологии/иммунологии, внутренней медицине, педиатрии и медицине образа жизни, Кара Вада. Основательница Института иммунной уверенности добавляет, что это часто приводит к повышенной проницаемости кишечника.

Со временем вы можете заметить, что будете чаще простужаться. У вас может быть обострение аллергии, кожных заболеваний, замедление метаболизма или даже появление аутоиммунных заболеваний.

Нарушение сна

Еще одним последствием ежедневного употребления пива является нарушение сна. А он, как известно, является жизненно важной частью нашего психического и физического здоровья.

"Это классическая ловушка: мы выпиваем, чтобы расслабиться, и, конечно, это может вызвать сонливость. Но алкоголь фактически нарушает естественный режим сна и подавляет быстрый сон, который имеет решающее значение для эмоциональной регуляции и памяти. По сути, вы обмениваете час расслабления на целую ночь плохого восстановления, в результате чего на следующий день вы чувствуете себя затуманенным и выключенным", – акцентирует доктор Вада.

Ухудшение состояния зубов

Пиво и здоровье полости рта на самом деле связаны между собой, хотя большинство из нас об этом не задумывается.

Стоматолог Сандип Сачар утверждает, что слишком частое употребление пива может привести к ухудшению состояния зубов. По его словам, пиво содержит ферментированные углеводы, которые питают бактерии, вызывающие образование зубного налета во рту, что приводит к кариесу.

"Ежедневное употребление пива в умеренных количествах также может способствовать развитию ксеростомии (или сухости во рту). Оно влияет на слюнные железы и может ухудшить их способность эффективно вырабатывать слюну", – добавляет Сандип Сачар.

Слюна, в свою очередь, помогает нейтрализовать кислоты, вырабатываемые бактериями ротовой полости, смывает остатки пищи и сахара, обеспечивает минералами (такими как кальций и фосфаты) для восстановления раннего повреждения эмали и смазывает ткани, предотвращая раздражение и инфекции. Чистка зубов не может полностью компенсировать постоянную защитную роль слюны.

Увеличение веса

Вы, наверное, слышали о таком термине как "пивной живот". Он существует не просто так – чрезмерное употребление пива действительно приводит к увеличению веса.

"Когда вы употребляете алкоголь, вы сознательно подвергаете свой организм воздействию токсина, и ваш организм отдает приоритет его метаболизму. Этот процесс может привести к накоплению висцерального жира (так называемого жира на животе) – опасного типа жира, который окружает ваши органы и способствует воспалению. Со временем это может привести к таким заболеваниям, как жировая дистрофия печени и резистентность к инсулину", – добавляет доктор Вада.

Рост риска развития рака

Уровень заболеваемости раком растет, особенно среди молодых людей. Уменьшение употребления алкогольных напитков является одним из способов снизить риск развития рака. уменьшить употребление алкоголя. Доктор Брук Шеллер, доктор клинической диетологии, автор книги "Как питаться, чтобы изменить то, как вы пьете" говорит, что алкоголь связан с семью различными видами рака и может вызвать нарушение метаболизма во всем организме.

"Независимо от того, пьете ли вы ежедневно или употребляете алкоголь в умеренных количествах, печень отдает предпочтение метаболизму алкоголя над всеми другими функциями", – констатировала Шеллер.

С какого возраста надо прекратить пить пиво

Мало кто об этом задумывается, но оказывается, есть возраст, после которого надо прекратить употреблять пиво. Американский невролог Ричард Рестак людям в возрасте от 65 лет следует полностью отказаться от алкоголя.

Он добавил, что в этом возрасте развития деменции возрастает в пять раз. К тому же, этот показатель продолжает расти каждые пять лет.

