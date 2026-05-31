Ученые спасались от шторма возле Антарктиды - и нашли остров: почему его не было на картах

Международная группа ученых неожиданно обнаружила неизвестный остров в море Ведделла у берегов Антарктиды. Открытие произошло случайно во время экспедиции немецкого исследовательского ледокола Polarstern, когда из-за шторма судно было вынуждено изменить маршрут и искать укрытие. Об этом пишет Dailygalaxy.

Как рассказали в Институте Альфреда Вегенера (AWI), ученые которого руководили экспедицией, остров не был обозначен на доступных картах как суша. Район лишь отмечался как потенциально опасный для навигации, однако причина такого предупреждения оставалась неизвестной.

Экспедиция стартовала 8 февраля 2026 года. В ее состав вошли 93 исследователя из разных стран мира, которые изучали процессы таяния льдов и изменения морского ледового покрова в северо-западной части моря Ведделла. Однако ухудшение погодных условий заставило команду временно приостановить научные работы и укрыться вблизи острова Джойнвилл.

Именно тогда судно оказалось рядом с участком, который на морских картах обозначался как "необследованная навигационная опасность". По словам специалиста по батиметрии Саймона Дройттера, члены экипажа сначала увидели впереди объект, похожий на грязный айсберг. Когда исследователи подошли ближе, стало понятно, что перед ними не льдина, а скалистый участок суши.

Как исследовали остров

После обнаружения объекта экипаж решил провести его детальное обследование.

Ледокол приблизился к острову на расстояние около 150 метров, соблюдая строгие меры безопасности. Исследователи постоянно контролировали глубину воды под судном, которая не должна была быть меньше 50 метров. Для изучения острова использовали многолучевой эхолот, который позволил исследовать морское дно вокруг него.

Кроме того, ученые подняли в воздух дрон, который сделал серию высокоточных фотографий. Затем с помощью фотограмметрии специалисты создали цифровую модель рельефа и карту береговой линии.

Оказалось, что длина острова составляет примерно 130 метров, ширина – около 50 метров, а высота над уровнем моря достигает 16 метров. Для сравнения, длина самого ледокола Polarstern составляет 118 метров.

Почему остров не заметили раньше

Наибольшее удивление у исследователей вызвал тот факт, что остров десятилетиями оставался вне внимания картографов.

Ученые пока не могут объяснить, почему он не был обозначен на современных картах как суша. Также остается непонятным, почему координаты опасного участка на морских картах отличались от реального расположения острова примерно на одну морскую милю.

Отмечается, что одной из причин могло стать его внешнее сходство с окружающими айсбергами. Остров покрыт льдом, поэтому на спутниковых снимках практически не отличается от многочисленных ледяных масс, дрейфующих в этом районе. В результате автоматические системы и даже специалисты, анализирующие космические снимки, могли воспринимать его как обычный айсберг.

Важное открытие для мореплавателей

Хотя обнаруженный остров сравнительно небольших размеров, его открытие имеет практическое значение. Антарктические воды остаются одним из самых сложных районов для навигации из-за сложных погодных условий, дрейфующего льда и недостатка точных измерений морского дна.

В AWI подчеркнули, что новые данные помогут уточнить международные батиметрические карты Южного океана и сделают судоходство в регионе более безопасным.

Остров без названия

На данный момент открытый остров не получил официального названия. Впереди исследователей ждет процедура международного согласования, после которой новый географический объект будет внесен в официальные реестры и морские карты. Только тогда его точные координаты и название станут общедоступными.

Помимо открытия острова, экспедиция собрала новые данные о состоянии морского льда в море Ведделла. Исследователи зафиксировали значительные различия в толщине льда в разных районах и признаки его поверхностного таяния, что станет предметом дальнейших научных исследований.

Ранее УНИАН писал, що в 1963 году из глубин Атлантического океана у побережья Исландии появился вулканический остров, и его сразу закрыли для людей и превратили в лабораторию для наблюдения за зарождением жизни.

