В Шотландии продается частный остров с поместьем: у него есть только один недостаток

Остров продается за 1,25 миллиона фунтов стерлингов.

В Шотландии выставлен на продажу частный остров Харбор-Айленд площадью 9,7 гектара. Как пишет startlap.hu, его владельцы Ричард Стейн и Салли Ловелл купили остров в 2017 году за 650 000 фунтов стерлингов и построили там дом своей мечты. Теперь пара выставила остров на продажу за 1,25 миллиона фунтов стерлингов через агентство Savills.

Остров находится всего в 300 метрах от деревни Кринан, поэтому, хотя он кажется изолированным, на самом деле до материка можно добраться на лодке за несколько минут. На острове находится дом с тремя спальнями, который владельцы капитально отремонтировали после покупки. В доме есть водопровод, электричество и интернет благодаря кабелям и трубам, проложенным по морскому дну. Не хватает только газа. Пара использует деревья на острове в качестве топлива.

Жизнь здесь, по словам Ричарда и Салли, требует большой организованности. Если у них заканчивается молоко или они хотят пойти в ближайший паб, им приходится плыть на лодке. Однако ближайший супермаркет находится всего в 20 минутах езды, так что место совсем не изолировано.

Видео дня

Пара говорит, что самое большое неудобство – это забыть ключи от машины дома, из-за чего им приходится возвращаться домой на своей маленькой лодке. К счастью, в гавани есть продуктовый магазин, где можно купить основные продукты и оборудование.

Также, когда приближается шторм, они всегда запасаются продуктами в морозильной камере, хотя за последние 9 лет было всего два шторма, которые помешали им безопасно добраться до берега.

Ричард Стейн говорит, что жизнь на острове гораздо приятнее, чем где бы то ни было. В этом районе много птиц и диких животных, и однажды у них на несколько недель "поселился" тюлень.

Хотя им нравилась жизнь на Харбор-Айленде, Ричард и Салли в конце концов решили продать недвижимость, чтобы переехать поближе к своей семье на юг Англии.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Швейцарии предлагают до 27 665 евро за переезд в деревню Albinen в Альпах, которая страдает от оттока населения. Однако для этого нужно купить, построить или капитально отремонтировать жильё стоимостью не менее 200 000 франков.

Вас также могут заинтересовать новости: