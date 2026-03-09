Один дом и одно дерево: где находится самый маленький обитаемый остров в мире

Его площадь лишь чуть больше 300 квадратных метров.

Представьте крохотный остров, окруженный водой, на котором едва помещается одно дерево и небольшой домик. Так выглядит самый маленький обитаемый остров в мире - Just Room Enough Island (с англ. "места как раз достаточно"), также известный как Хаб-Айленд, который привлекает толпы любопытных туристов и любителей необычных мест.

Как пишет rmf24.pl, площадь острова составляет всего около 310 квадратных метров - чуть больше, чем стандартный теннисный корт.

Он является одним из 1864 островков архипелага Thousand Islands, простирающегося по реке Святого Лаврентия, отделяющей штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Многие из этих островов столь же крошечны – некоторые настолько малы, что на них помещается только одно дерево.

Семейное убежище, которое стало туристической достопримечательностью

История острова уходит корнями в 50-е годы XX века, когда состоятельная семья Сайзленд приобрела этот участок земли с целью построить уютный загородный домик. План был прост: тишина, покой, контакт с природой. Однако их планы провалились, когда туристы хлынули, чтобы полюбоваться коттеджем.

Дом, дерево и два куста

Остров отличается, прежде всего, своей компактностью. На этой микроскопической площади находится один дом, одно дерево, два куста и небольшой "пляж", который выполняет функцию сада.

Just Enough Room Island официально получил титул самого маленького обитаемого острова в мире в 1982 году. Ранее этот рекорд принадлежал острову Bishop Rock на юго-западе Англии, однако после автоматизации маяка на нем не осталось жителей. Сегодня остров Just Enough Room остается единственным таким маленьким островом, на котором стоит дом и который круглый год находится над уровнем воды.

