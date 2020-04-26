Размер – не главное: чем могут удивить самые маленькие страны Европы

Сегодня карликовые европейские государства привлекают к себе гораздо меньше внимания, чем заслуживают.

Историю Европы веками творили большие нации и разнообразные императоры с мировыми амбициями. И в то же время, в Европе всегда находилось место карликовым государствам, которые временами могли не только выживать, но и процветать, балансируя между чужими интересами.

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Сегодня карликовые европейские государства привлекают к себе гораздо меньше внимания, чем заслуживают. Если о курортах Италии и роскошных городах Германии знают все, то упоминание какого-нибудь Лихтенштейна может привести часть туристов в замешательство.

УНИАН решил рассмотреть, чем примечательны и привлекательны пять самых малых государств Европы.

5. Мальта

Средиземноморское островное государство, которое оформилось на островах Мальтийского архипелага. Его площадь не превышает 320 квадратных километров. Мальта обладает богатой историей – в XVI веке она стала домом рыцарского ордена иоаннитов, который прозвали Мальтийским. После наполеоновских войн Мальта оказалась под контролем Британской империи, и лишь в 1964 году Лондон предоставил ей независимость.

Мальта может похвастаться мягким средиземноморским климатом и восхитительными историческими памятниками. Мальтийские пляжи и отели обычно не испытывают нехватки туристов, а столица страны – Валетта, находится под охраной ЮНЕСКО, поскольку сохранила древнюю крепость и множество прочих сокровищ архитектуры.

4. Лихтенштейн

Крохотная альпийская страна (62 квадратных километра), которая сумела сохранить свою независимость на границе между Австрией и Швейцарией.

Лихтенштейн известен своей экономикой, поскольку заработал репутацию «налогового рая» и обладает самым низким в мире внешним долгом.

Горнолыжные курорты Лихтенштейна также известны на весь мир. Чаще всего упоминают курорт Малбюн, расположенный у подножия гор Зарейзерйох и Носпитц. Там есть трассы как для новичков, так и для профессионалов, а также знаменитые лыжные школы.

3. Сан-Марино

Расположенная на Аппенинском полуострове республика Сан-Марино была основана в 301 году. Это самое старое государство Европы в своих нынешних границах, и одно из самых древних государственных образований в мире.

Площадь Сан-Марино составляет всего 61 квадратный километр, его границы со всех сторон окружены территорией Италии. Страна известна своими невероятно красивыми видами и средневековыми крепостями – каждый год ее посещают около 3 миллионов туристов.

2. Монако

Крошечное княжество Монако (2 квадратных километра) расположилось на юге Европы и окружено территорией Франции. Во всем мире Монако ассоциируется с роскошью и красивой жизнью. В частности – благодаря казино в Монте-Карло и ежегодному проведению престижного этапа чемпионата «Формула-1».

Монако известен как крупный туристический центр Юга Европы и «налоговый рай» для иностранных инвесторов. Уровень безработицы в стране близок к нулю.

1. Ватикан

Резиденцию Папы Римского обычно причисляют к карликовым независимым странам, хотя с точки зрения международного права это не совсем так. Ватикан наделен статусом «вспомогательной суверенной территории Святого Престола», резиденции высшего руководства Католической церкви.

Ватикан очевидно является одним из важнейших культурных центров планеты – там находится Собор Святого Петра, Сикстинская капелла, ряд музеев и знаменитая библиотека. Ежегодно Ватикан посещают до 6 миллионов туристов.

Примечательно, что у Ватикана есть свой банк, интернет-домен и собственная резервная электростанция.