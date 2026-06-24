Аэропорты работают на пределе: названа страна Европы с самыми большими задержками рейсов летом

В антирейтинг попали сразу семь популярных греческих курортов.

Летний период отпусков традиционно ассоциируется с хаосом в аэропортах по всей Европе. Однако некоторые страны справляются с потоками туристов хуже других.

Как пишет Express со ссылкой на новый анализ данных о сбоях в международных рейсах от платформы AirAdvisor, летом отпускники чаще всего сталкиваются с длительными задержками рейсов (60 и более минут) в аэропортах Греции.

Согласно с данными за июнь-сентябрь 2025 года, хотя лидером антирейтинга в целом стал итальянский аэропорт Милан-Бергамо, по совокупности худшая в Европе ситуация с продолжительными задержками рейсов была зафиксирована в Греции – сразу семь популярных греческих курортов, включая Кефалонию, Корфу и Родос попали в топ-20.

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Частично эксперты объясняют такие задержки большой популярностью Греции летом среди туристов по всему миру – небольшие региональные аэропорты попросту не справляются с такими потоками и часто работают на пределе своих возможностей, а расширять их не планируют, ведь в этом нет потребности в остальные месяцы года.

При этом эксперты констатируют, что когда в аэропорту начинают накапливаться задержки, может возникнуть эффект домино, приводящий к переносу рейсов в течение всего дня, что, в свою очередь, увеличивает количество задержек, особенно в пиковые периоды.

20 аэропортов Европы с самымим большими задержками рейсов

Милан-Бергамо, Италия (11,96% были задержаны более чем на 60 минут). Ницца, Франция (11,92%). Кефалония, Греция (11,79%). Пиза, Италия (10,58%). Корфу, Греция (9,54%). Пальма-де-Майорка, Испания (9,33%). Реус, Испания (9,13%). Понта-Делгада, Азорские острова, Португалия (9,08%). Ольбия, Сардиния (8,71%). Задар, Хорватия (8,65%). Закинтос, Греция (8,48%). Неаполь, Италия (8,40%). Ханья, Греция (8,33%). Пафос, Кипр (7,87%). Кос, Греция (7,72%). Родос, Греция (7,68%). Ибица, Испания (7,48%). Аликанте, Испания (7,27%). Миконос, Греция (6,95%). Порту, Португалия (6,88%).

Причины задержек рейсов летом 2026

Помимо недостаточной пропускной способности аэропортов, проблем туристам в этом году добавила новая система контроля на границе ЕС. Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, путешественники-нерезиденты, влетающие в екропейские страны из-за пределов Евросоюза, тепер порой вынуждены часами стоять в очередях на паспортный контроль, поскольку система не справляется с таким большим числом пассажиров.

Кроме того, на авиапутешествие по Европе этим летом повлиял топливный кризис, вызванный войной в Иране.

В то же время туристам напоминают, что в случае задержки рейса более чем на три часа или его отмены, они имеют право на компенсацию. Общая сумма возмещения зависит от длительности задержки и расстояния полета.

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