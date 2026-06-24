Аэропорты работают на пределе: названа страна Европы с самыми большими задержками рейсов летом

Летний период отпусков традиционно ассоциируется с хаосом в аэропортах по всей Европе. Однако некоторые страны справляются с потоками туристов хуже других.

Как пишет Express со ссылкой на новый анализ данных о сбоях в международных рейсах от платформы AirAdvisor, летом отпускники чаще всего сталкиваются с длительными задержками рейсов (60 и более минут) в аэропортах Греции.

Согласно с данными за июнь-сентябрь 2025 года, хотя лидером антирейтинга в целом стал итальянский аэропорт Милан-Бергамо, по совокупности худшая в Европе ситуация с продолжительными задержками рейсов была зафиксирована в Греции – сразу семь популярных греческих курортов, включая Кефалонию, Корфу и Родос попали в топ-20.

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Частично эксперты объясняют такие задержки большой популярностью Греции летом среди туристов по всему миру – небольшие региональные аэропорты попросту не справляются с такими потоками и часто работают на пределе своих возможностей, а расширять их не планируют, ведь в этом нет потребности в остальные месяцы года.

При этом эксперты констатируют, что когда в аэропорту начинают накапливаться задержки, может возникнуть эффект домино, приводящий к переносу рейсов в течение всего дня, что, в свою очередь, увеличивает количество задержек, особенно в пиковые периоды.

20 аэропортов Европы с самымим большими задержками рейсов

  1. Милан-Бергамо, Италия (11,96% были задержаны более чем на 60 минут).
  2. Ницца, Франция (11,92%).
  3. Кефалония, Греция (11,79%).
  4. Пиза, Италия (10,58%).
  5. Корфу, Греция (9,54%).
  6. Пальма-де-Майорка, Испания (9,33%).
  7. Реус, Испания (9,13%).
  8. Понта-Делгада, Азорские острова, Португалия (9,08%).
  9. Ольбия, Сардиния (8,71%).
  10. Задар, Хорватия (8,65%).
  11. Закинтос, Греция (8,48%).
  12. Неаполь, Италия (8,40%).
  13. Ханья, Греция (8,33%).
  14. Пафос, Кипр (7,87%).
  15. Кос, Греция (7,72%).
  16. Родос, Греция (7,68%).
  17. Ибица, Испания (7,48%).
  18. Аликанте, Испания (7,27%).
  19. Миконос, Греция (6,95%).
  20. Порту, Португалия (6,88%).
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Причины задержек рейсов летом 2026

Помимо недостаточной пропускной способности аэропортов, проблем туристам в этом году добавила новая система контроля на границе ЕС. Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, путешественники-нерезиденты, влетающие в екропейские страны из-за пределов Евросоюза, тепер порой вынуждены часами стоять в очередях на паспортный контроль, поскольку система не справляется с таким большим числом пассажиров.

Кроме того, на авиапутешествие по Европе этим летом повлиял топливный кризис, вызванный войной в Иране.

В то же время туристам напоминают, что в случае задержки рейса более чем на три часа или его отмены, они имеют право на компенсацию. Общая сумма возмещения зависит от длительности задержки и расстояния полета.

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