Аэропорты работают на пределе: названа страна Европы с самыми большими задержками рейсов летом

Летний период отпусков традиционно ассоциируется с хаосом в аэропортах по всей Европе. Однако некоторые страны справляются с потоками туристов хуже других.
Как пишет Express со ссылкой на новый анализ данных о сбоях в международных рейсах от платформы AirAdvisor, летом отпускники чаще всего сталкиваются с длительными задержками рейсов (60 и более минут) в аэропортах Греции.
Согласно с данными за июнь-сентябрь 2025 года, хотя лидером антирейтинга в целом стал итальянский аэропорт Милан-Бергамо, по совокупности худшая в Европе ситуация с продолжительными задержками рейсов была зафиксирована в Греции – сразу семь популярных греческих курортов, включая Кефалонию, Корфу и Родос попали в топ-20.
Частично эксперты объясняют такие задержки большой популярностью Греции летом среди туристов по всему миру – небольшие региональные аэропорты попросту не справляются с такими потоками и часто работают на пределе своих возможностей, а расширять их не планируют, ведь в этом нет потребности в остальные месяцы года.
При этом эксперты констатируют, что когда в аэропорту начинают накапливаться задержки, может возникнуть эффект домино, приводящий к переносу рейсов в течение всего дня, что, в свою очередь, увеличивает количество задержек, особенно в пиковые периоды.
20 аэропортов Европы с самымим большими задержками рейсов
- Милан-Бергамо, Италия (11,96% были задержаны более чем на 60 минут).
- Ницца, Франция (11,92%).
- Кефалония, Греция (11,79%).
- Пиза, Италия (10,58%).
- Корфу, Греция (9,54%).
- Пальма-де-Майорка, Испания (9,33%).
- Реус, Испания (9,13%).
- Понта-Делгада, Азорские острова, Португалия (9,08%).
- Ольбия, Сардиния (8,71%).
- Задар, Хорватия (8,65%).
- Закинтос, Греция (8,48%).
- Неаполь, Италия (8,40%).
- Ханья, Греция (8,33%).
- Пафос, Кипр (7,87%).
- Кос, Греция (7,72%).
- Родос, Греция (7,68%).
- Ибица, Испания (7,48%).
- Аликанте, Испания (7,27%).
- Миконос, Греция (6,95%).
- Порту, Португалия (6,88%).
Причины задержек рейсов летом 2026
Помимо недостаточной пропускной способности аэропортов, проблем туристам в этом году добавила новая система контроля на границе ЕС. Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, путешественники-нерезиденты, влетающие в екропейские страны из-за пределов Евросоюза, тепер порой вынуждены часами стоять в очередях на паспортный контроль, поскольку система не справляется с таким большим числом пассажиров.
Кроме того, на авиапутешествие по Европе этим летом повлиял топливный кризис, вызванный войной в Иране.
В то же время туристам напоминают, что в случае задержки рейса более чем на три часа или его отмены, они имеют право на компенсацию. Общая сумма возмещения зависит от длительности задержки и расстояния полета.
Вас также могут заинтересовать новости:
- От Норвегии до Албании: 13 лучших секретных мест для отдыха в Европе этим летом
- Туристов предупредили, что потрясающий греческий остров превратился в "одну длинную очередь в туалет"
- Сбежать от толп и жары: лучшие места в Европе для отдыха в сентябре 2026 года
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.