Без паспортного контроля и очередей: в Дубае строят аэропорт будущего

Крупнейший в мире хаб будет обслуживать 260 млн пассажиров.

В Дубае началась реализация одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов современности - строительства международного аэропорта Al Maktoum International Airport, который после завершения работ должен стать крупнейшим в мире.

Как пишет Daily Mail, стоимость мегапроекта оценивается в 23,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 30 млрд долларов). Власти эмирата уже подтвердили, что первая очередь строительства продвигается в соответствии с графиком.

На прошлой неделе МИД Великобритании отменило рекомендации воздержаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, поэтому для многих туристов роскошный отдых в Дубае вновь стал актуальным.

Видео дня

Крупнейший аэропорт планеты

Новый транспортный хаб будет занимать площадь 70 квадратных километров и, согласно плану, откроется в 2032 году.

После завершения всех этапов строительства он сможет обслуживать до 260 миллионов пассажиров ежегодно, что сделает его крупнейшим аэропортом в мире по пассажиропотоку.

Несмотря на огромное количество путешественников, разработчики обещают практически полностью избавиться от очередей.

По информации издания Khaleej Times, между терминалами и зонами посадки будут курсировать автоматизированные беспилотные поезда (automated people movers).

Кроме того, сам процесс регистрации может кардинально измениться. Пассажиры смогут сдать багаж ещё до прибытия в терминал, а пройти регистрацию - по дороге в аэропорт, а не традиционным способом.

Генеральный директор Dubai Airports Пол Гриффитс объяснил концепцию нового хаба:

"Идея заключается в том, чтобы после прибытия в аэропорт человек проходил по короткому и максимально удобному маршруту. Вам не придется останавливаться для прохождения паспортного контроля, регистрации, проверок безопасности или таможенных процедур. Мы хотим дать пассажирам возможность самим решать, где они хотят остановиться - зайти в магазин, поужинать в ресторане или отдохнуть в лаунж-зоне".

Таким образом, пребывание в аэропорту должно стать максимально бесперебойным и комфортным.

Дубайский гигант заменит нынешний аэропорт

Ожидается, что в будущем все операции из Dubai International Airport, который в настоящее время обслуживает около 90 миллионов пассажиров в год, постепенно перенесут в новый комплекс Al Maktoum.

Опубликованные визуализации демонстрируют футуристический дизайн аэропорта: белый фасад, большое количество зеленых зон и современную архитектуру.

Внутри предусмотрены пальмы, ландшафтные сады и просторные арочные конструкции белого цвета.

Глава Dubai Airports шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум назвал строительство аэропорта одним из важнейших стратегических проектов, которые будут определять экономическое будущее Дубая.

"Он воплощает долгосрочное видение нашего руководства в отношении инвестиций в инфраструктуру мирового уровня, способную обеспечить стремительный рост в сфере путешествий, торговли и логистики", - отметил глава Dubai Airports.

По его словам, проект переходит к этапу масштабного строительства.

"Он еще больше усилит готовность эмирата к будущим вызовам и укрепит вклад авиационного сектора в устойчивый экономический рост на десятилетия вперед", - добавил шейх.

За последние 15 месяцев на реализацию проекта уже затрачено более 10 миллионов человеко-часов.

В настоящее время на строительной площадке работают около 9 тысяч человек, но в пик работ их число должно вырасти до 120 тысяч.

Помимо пассажирских перевозок, после завершения строительства через новый аэропорт ежегодно будет проходить до 12 миллионов тонн авиагрузов.

Что известно об Al Maktoum International Airport

Аэропорт расположен в районе Dubai South. Первоначально он был открыт в 2010 году для грузовых рейсов, а пассажирские перевозки начал осуществлять в 2013 году.

После масштабного расширения комплекс будет иметь пять параллельных взлетно-посадочных полос и 400 выходов на посадку.

Добраться до него можно будет на метро Дубая и на автобусах, а рядом уже работают многочисленные отели.

Аэропорты Дубая

Напомним, международный аэропорт Дубая (DXB), работающий с 1960 года и считающийся самым загруженным международным аэропортом в мире, планируется окончательно закрыть в 2035 году. Все операции этого авиационного узла постепенно перенесут в новый аэропорт Al Maktoum International Airport (DWC). После завершения проекта DWC должен стать крупнейшим авиационным хабом в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: