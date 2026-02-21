Знаменитый храм достиг максимальной высоты в 172,5 метра.

Католический храм Святого Семейства, Саграда Фамилия, в Барселоне достиг своей максимальной высоты 172,5 метра: над башней Иисуса Христа воздвигли 17-метровый белый крест. Как говорится в официальном аккаунте сооружения в сети Х, теперь он стал самым высоким католическим храмом в мире.

144 года строительства

Прошло более века после начала строительства, прежде чем культовый храм, известный как Саграда Фамилия, достиг своей максимальной запланированной высоты. На вершине башни Иисуса Христа, в центральной части церкви, теперь возвышается 17-метровый белый крест.

"Сегодня наступил день, которого мы с нетерпением ждали. Все прошло хорошо, очень хорошо", – сказал журналистам главный архитектор проекта Жорди Фаули.

Как пишет Еuronews, освящение башни Иисуса Христа запланировано на 10 июня. Возможно, в присутствии Папы римского Льва XIV. При этом внутренняя часть башни все еще находится в стадии строительства, а ее внешняя часть окружена кранами и строительными лесами, которые будут сняты к открытию башни в июне.

Самая высокая церковь мира

Еще в октябре прошлого года Саграда Фамилия стала самой высокой церковью в мире после того, как еще одна часть ее центральной башни была поднята на место. Тогда она стала выше, чем шпиль готической лютеранской церкви Ульм Минстер в Германии, которая строилась более 500 лет.

Теперь башня Иисуса Христа, одна из 18 башен, изначально задуманных архитектором Антонио Гауди, возвышается над городом на 172,5 метра. До установления креста, по состоянию на осень 2025 года храм имел высоту 162,9 метра.

История строительства

Храм строится с XIX века - первый камень храма был заложен в 1882 году. Первый проект был разработан архитектором Франсиско дель Вильяром. Затем, в конце 1883 года, проектом занялся знаменитый Антонио Гауди.

С самого начала Саграда Фамилия строится на средства от пожертвований прихожан, что является одной из причин длительного процесса строительства. Даже в современные годы средства на строительство выделяются за счет продажи входных билетов. Ежегодно ее посещают миллионы туристов. В 2024 году было продано около 4,8 миллиона билетов. При этом полное завершение строительства ожидается не ранее чем через десять лет.

Как попасть в Саграду Фамилию бесплатно

Напомним, что входном билет в знаменитый храм стоит 30 евро. Но в честь праздника святой Эвлалии 14-15 февраля была проведена массовая лотерея, победители которой имели возможность на бесплатное посещение достопримечательности. Всего было разыграно 8500 билетов. Подобные мероприятия храм также организует во время празднований La Mercè – ежегодного городского фестиваля в сентябре.

