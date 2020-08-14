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"Укрзализныця" из-за ужесточения карантина приостанавливает посадку пассажиров на трех станциях

17:38, 14 августа 2020
Новости туризма
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На станциях Самбор, Дубно и Клевань с 17 августа пассажиров пускать не будут / фото REUTERS

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на трех железнодорожных станциях Украины будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки.

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Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци" .

На каких станциях с 17 августа поезда не будут брать пассажиров

В частности, с 17 августа с 00 ч 01 мин будет закрыта продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов.

На указанных станциях можно будет сделать только высадку. Со станций Самбор, Дубно и Клевань не будут продаваться проездные документы на поезда:

  • №98/97 Ковель - Киев
  • №49/50 Киев - Трускавец
  • №45/46 Ужгород - Лисичанськ
  • №231/232 Ивано-Франковск - Геническ
  • №217/218 Киев - Рахов
  • №743/744 Киев - Львов

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

Новые карантинные зоны в Украине с 17 августа

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Автор: Марина Григоренко

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