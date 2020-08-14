"Укрзализныця" из-за ужесточения карантина приостанавливает посадку пассажиров на трех станциях

Из-за эпидемической ситуации в стране на станциях Самбор, Дубно и Клевань с 17 августа будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки.

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на трех железнодорожных станциях Украины будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки.

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Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци" .

На каких станциях с 17 августа поезда не будут брать пассажиров

В частности, с 17 августа с 00 ч 01 мин будет закрыта продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов.

На указанных станциях можно будет сделать только высадку. Со станций Самбор, Дубно и Клевань не будут продаваться проездные документы на поезда:

№98/97 Ковель - Киев

№49/50 Киев - Трускавец

№45/46 Ужгород - Лисичанськ

№231/232 Ивано-Франковск - Геническ

№217/218 Киев - Рахов

№743/744 Киев - Львов

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

Новые карантинные зоны в Украине с 17 августа

С 17 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование. В частности, в "красную" зону будут отнесены: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области; Кицманский район Черновицкой области.

В Киеве, который попал в "желтую" зону, с понедельника усилят карантин.

За последние сутки в Украине обнаружили более 1700 случаев инфицирования COVID-19. Это новый "рекорд".

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Автор: Марина Григоренко