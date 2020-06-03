Украина и Израиль не будут возобновлять авиасообщение в ближайшем будущем - посол
Авиасообщения Украины с Израилем в ближайшем будущем не будет из-за статистики по заболеваемости коронавирусом.
Об этом рассказал посол Израиля Йоэль Лион, пишет "РБК-Украина".
По словам дипломата, он предложил украинскому МИД пилотный проект, но потом оказалось, что статистика по коронавирусу в Украине неутешительная. К этому вопросу могут вернуться в следующем месяце.
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"В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами", - сказал он.
Посол заявил, что нужно подождать, пока цифры в Украине снизятся.
"Кроме того, другой важный фактор - количество тестов, которые вы проводите", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий перечислил страны, с которыми Украина ведет переговоры о возобновлении авиасообщения.
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