Оказалось, почти половина туристов начинают скучать по дому уже через пять дней отпуска.

Многие люди, уставшие от работы и домашних хлопот, с нетерпением ждут того времени, чтобы отправиться в отпуск. В ожидании вожделенной поездки кажется, что вы готовы отдыхать вдали от дома вечно. Однако на деле многие туристы начинают скучать по дому гораздо быстрее, чем вы думаете.

Как пишет The Mirror, недавнее исследование DFS, в рамках которого были опрошены 2000 отдыхающих, показало, что 46% британцев начинают скучать по дому уже через пять дней отпуска.

"Для многих возвращение из отпуска – это лучшее время, потому что ничто не сравнится с домашним уютом... Часто считается, что отпуск – это высшая степень расслабления, но после стресса в аэропорту, забот о багаже и отсутствия личного пространства многие начинают скучать по дому", – заявила представительница DFS Келли Уайлс.

Так, 52% опрошенных отметили, что возвращение домой – одна из лучших вещей в отпуске, а четверть респондентов признаются, что грустят из-за перспективы разлуки с родными стенами.

При этом многие отпускники признались, что они берут с собой на отдых некоторые любимые предметы из дома: 31% берут с собой чайные пакетики, а 27% – свои полотенца, а некоторые даже упаковывают в поездку подушки.

