Если вы не привыкли останавливаться в роскошных люксах, вероятно, тоже сделаете те же ошибки, когда представится возможность остановиться в дорогом отеле.

Вы можете считать, что за всю жизнь вам никогда не удастся побывать в 5-звездочном отеле и провести ночь в роскошном номере-люкс. Но правда в том, что жизнь может преподнести вам неожиданные сюрпризы, пишет журналистка Business Insider Джои Хадден.

Когда-то она сама тоже считала, что роскошные отели - это что-то из другого мира, что ее не касается. Но сейчас она "вынуждена" время от времени останавливаться в таких местах по работе. Женщина рассказала о 6 ошибках, которые она допустила в некоторых роскошных местах и советует каждому принять это во внимание, потому что вы никогда не знаете, когда и сами будете "вынуждены" остановиться в дорогом люксе.

Итак, вот ошибки, которых следует избегать, если планируете остановиться в 5-звездочном отеле:

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Брать из дома собственные туалетные принадлежности . Многие путешественники берут с собой в путешествие мыло и шампунь, потому что не доверяют дешевым средствам, которые входят в стоимость номера в бюджетном отеле. Однако, когда речь идет о 5-звездочном отеле, будьте уверены, что там в ванной комнате вы найдете туалетные принадлежности самых топовых брендов. Пользоваться услугой стирки . Если вам, как и Джои Хадден, посчастливилось поселиться в дорогом отеле за счет работодателя, будьте осторожны с дополнительными услугами, которые не входят в стоимость проживания и оплачиваются отдельно. Журналистка не учла этот аспект и была вынуждена заплатить 115 долларов за несколько постиранных вещей. Для типичного гостя в 5-звездочном отеле, где номер стоит 1000 долларов за ночь - это мелочь. Но это было не так для автора статьи. Заказывать еду в номер . В хорошем отеле вы можете попросить, чтобы еду, которая входит в стоимость проживания, вам доставляли непосредственно в номер. Это соблазнительно, но это ошибка. На самом деле гораздо больше приятных впечатлений от той же еды вы получите, если попробуете ее в ресторане отеля с его изысканной атмосферой. Не брать купальник с собой в зимнее путешествие . Журналистка рассказала, что во время зимней командировки ей не пришло в голову взять с собой купальник, когда она забронировала номер в дорогом отеле. Уже на месте она поняла, что каждый 5-звездочный отель имеет крытый бассейн, где даже зимой можно поплавать в свое удовольствие. Отказ от подготовки номера ко сну . В дорогих отелях обычно в стоимость проживания входит услуга по подготовке комнаты ко сну. Рано вечером приходит горничная, которая расстилает кровать, регулирует соответствующим образом шторы и освещение. Автор статьи рассказала, что несколько раз отказывала горничным в таком предложении, но однажды позволила подготовить номер ко сну и поняла, что зря отказывалась раньше. Одно из преимуществ услуги - возможность выбирать подушки с различными травяными ароматами и эффектом памяти. Бронировать только одну ночь в пятизвездочном отеле . Для Джои Хадден проживание в дорогом отеле оплачивал работодатель, поэтому у нее не было особого выбора относительно продолжительности проживания. Однако она признается, что всегда жалела о невозможности остаться в отеле немного дольше. Поэтому если у вас есть такая опция, выбирайте проживание в 5-звездочном отеле на как можно большее количество дней.

Другие интересные советы туристам

Как писал УНИАН, путешественников предостерегли от повторения очередного бессмысленного тренда, порожденного ТикТоком. Вирусный совет приезжать в аэропорт перед самой посадкой на борт ожидаемо оказался вредной глупостью.

Также мы рассказывали о важных мерах безопасности, которые необходимо принять перед пешей прогулкой за пределами города в жарких странах.

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