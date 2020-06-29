Коммунальщики рассказали, как борются в толпами на киевских пляжах

В столице в нынешнем сезоне разрешили работу 12 пляжей.

Пляжи в Киеве возобновили работу в условиях карантина, коммунальщики принимают меры, чтобы обезопасить отдыхающих от коронавируса.

Об этом рассказал директор по развитию зон рекреации КП "Плесо" Константин Пигуля в эфире канала "Украина 24".

"Пляжи в Киеве уже работают. На прошлой неделе мы открыли 12 пляжей, подготовили весь комплекс мероприятий. В связи с эпидемией коронавируса у нас на каждом пляже и зоне отдыха есть предупредительные и разъяснительные таблички о том, как себя вести. Также во всех уборных и медпунктах установлены санитайзеры", - отметил он.

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Пигуля сообщил, что коммунальные работники, медики и уборщики работают в масках, когда есть непосредственный контакт с другими людьми

"Люди на пляжах могут отдыхать без масок. Но у нас есть лайвгарды на пляжах и в зонах отдыха. Если есть скопление людей, они подходят и проводят разъяснительную работу. В 99% случаев люди расходятся или находятся по 2-3 и большими скоплениями не отдыхают", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве объяснили, нужно ли носить маску на пляже.

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