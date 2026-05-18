Раньше женщины Марокко тратили много часов, чтобы принести воду из колодцев.

На протяжении поколений женщины в регионе Айт-Баамран на юго-западе Марокко тратили до четырех часов в день на то, чтобы добраться до колодцев и принести на головах бочки с питьевой водой, каждая из которых весила почти 22,5 кг. Эта работа отнимала у них все утро, не дала девочкам ходить в школу и определяла распорядок дня в каждом доме.

Однако, как пишет dailygalaxy, все изменилось, когда на склонах горы Бутмезгида появились гигантские полимерные сетки. Проект был представлен в середине мая 2026 года Рамочной конвенцией ООН по изменению климата.

Как это работает

Подвешенные на стальных опорах на высоте более 4000 футов (1200 метров), сетки улавливают влагу из тумана, который проносится через хребет Анти-Атлас. Собранная вода стекает в резервуары, течет по трубопроводам и теперь достигает деревенских кранов, расположенных более чем в 10 километрах от этого места. Полимерные сетки на горе Бутмезгида могут собирать до 65 литров воды с квадратного ярда (около 0,8 м) сетки за 24 часа.

Установка использует 600 квадратных метров сеток. Солнечные панели обеспечивают минимальные энергетические потребности системы.

Теперь система доставляет питьевую воду непосредственно в дома. Для деревень, где раньше женщины часами носили воду на голове, это изменило повседневную жизнь. Девочки, которые раньше проводили утро, таская бочки, теперь регулярно ходят в школу.

В то же время появление водопровода также подорвало авторитет некоторых женщин в семье. Лишившись роли единственного поставщика воды в домохозяйстве, они потеряли часть контроля. Однако для них были созданы школы водоснабжения, ориентированные на методы сохранения водных ресурсов и базовую грамотность.

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что для процветания жителей, урожая и скота общине требуется около 20 галлонов воды (75 литров) на человека в день. Одна небольшая установка может удовлетворить этот порог для деревни.

При этом только в Африке женщины тратят около 40 миллиардов часов в год на доставку воды. Система трубопроводов в Марокко снимает с них это бремя.

В то же время сбор воды из тумана не является универсальным решением. Он требует постоянного тумана, специфического рельефа и большой высоты. Правительство Саудовской Аравии недавно потратило 7,2 миллиарда долларов на опреснительную установку в Персидском заливе, так что засушливые регионы с береговой линией, но без туманных гор, все еще требуют совершенно иных подходов.

