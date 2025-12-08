Общественный транспорт и парковка здесь также дешевле, чем в более оживленных прибрежных городах.

Ежегодно миллионы туристов съезжаются на оживленные прибрежные курорты Испании, чтобы насладиться морем и солнцем. Однако для тех, кто хочет избежать шумных центров Аликанте или Майорки, есть скрытая жемчужина на юго-восточном побережье Испании, которая может стать самым доступным местом для отдыха в стране. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о городе и порту Масаррон, которые находятся в самом сердце Коста-Калида в Мурсии. Они не только имеют богатое художественное наследие, но и обеспечивают одни из самых дешевых каникул в Испании - от свежих морепродуктов за 6 фунтов (336 грн - УНИАН) до ночлега за менее чем 30 фунтов (около 1600 грн - УНИАН).

Туристы могут осмотреть старинную архитектуру и уникальные ландшафты, отдохнуть на более 30 км золотых песчаных пляжей, а также попробовать местную кухню в традиционных тавернах, которые менее переполнены, чем в других местах побережья.

"Популярные места включают смотровые площадки над заливом Масаррон, заброшенные горные объекты римской эпохи, обширные природные парки, такие как Сьерра-де-лас-Морерас, и впечатляющие скальные образования Болнуэво", - отмечают в материале.

Кроме того, известный как Гредас-де-Болнуэво или "Зачарованный город", геологический объект имеет грибовидные песчаные структуры, которые вылеплены тысячелетиями ветровой и водной эрозии.

Несмотря на эти особенности, город остается менее коммерциализированным, чем крупные города и курортные зоны Испании, что позволяет удерживать расходы на питание, проживание и развлечения на очень низком уровне.

Общественный транспорт и парковка здесь также дешевле, чем в оживлённых прибрежных городах, благодаря чему этот регион является практичным для бюджетных путешественников или семей, которые хотят отдохнуть за небольшие деньги.

Также город отлично подходит для летних путешествий, ведь средняя температура в июле составляет 31 °C, а зимой температура более умеренная - от 6 °C до 16 °C.

"Для любителей морепродуктов прибрежное расположение Масаррона и общая доступность означают, что местные рестораны подают невероятно свежую рыбу, осьминогов и паэлью по низкой цене", - добавляют в Daily Mail.

