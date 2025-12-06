Исследователи проанализировали десятки тысяч отзывов туристов, чтобы выявить самую проблемную страну.

Во время зарубежных путешествий туристам часто приходится пользоваться услугами такси. И часто именно этот момент вызывает много проблем. Повсеместно люди жалуются, что таксисты пытаются их обмануть тем или иным способом, пишет Independent.

Страховая компания AllClear провела небольшое исследование, чтобы выяснить, в какой стране у туристов возникает больше всего проблем с таксистами. Для этого было проанализировано более 450 публикаций и 30 000 комментариев о мошенничестве в такси на популярном форуме Reddit.

Этот анализ показал, что по количеству жалоб на туристов с большим отрывом лидирует Турция. Исследователи насчитали 4224 комментария о нечестных турецких таксистах. Это почти вдвое больше, чем у Индии, которая оказалась на втором месте - 2301 комментарий.

В целом же этот сомнительный топ выглядит следующим образом:

Турция, Индия, Таиланд, Вьетнам, Египет, Австралия, Мексика, Марокко, США, Канада, Франция, Колумбия, Филиппины, Италия, Норвегия.

Исследование также показало, что больше всего шансов напороться на нечестного таксиста - в аэропорту. Каждый третий комментарий упоминал именно это место.

Кроме того составлен список самых распространенных хитростей нечестных таксистов, о которых туристам стоит знать заранее:

Не включение счетчика . Чтобы избежать неожиданно высокой цены за короткую поездку, перед поездкой всегда просите водителя о фиксированной плате. Загрузка чемоданов в машину, когда турист еще не решил, брать ли такси вообще . Не позволяйте таксистам трогать ваши вещи без вашего согласия. Отказ от безналичной оплаты . Если таксист утверждает, что у него нет терминала для оплаты поездки банковской картой, или он сломался, это может свидетельствовать о намерении потребовать с туриста больше денег, чем предусмотрено тарифом. Часто это сочетается с заявлением об отсутствии сдачи с крупной купюры, которой пытается расплатиться турист. Использование объездных путей . Чтобы содрать побольше денег с пассажира, таксист может поехать самым длинным, а не самым коротким маршрутом. Поэтому стоит заранее изучить маршрут на карте и отслеживать, куда на самом деле вас везёт машина.

