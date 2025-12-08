Эти райские уголки предлагают множество возможностей для туристов с детьми.

Отправляясь на отдых с детьми, туристы должны принимать во внимание целый ряд нюансов. В первую очередь это касается и места для отпуска.

Греция традиционно считается одним из лучших направлений для путешествий с детьми – там комфортные пляжи, невероятная природа, богатая история и приемлемые цены. Однако далеко не каждый из ее многочисленных островов подходит для маленьких путешественников.

Британское издание The Times составило список греческих островов, которые идеально подходят для семейного отдыха.

Видео дня

Скиатос– лучший остров Греции для отдыха с детьми

Возглавил рейтинг остров Скиатос в западной части Эгейского моря, между Афинами и Салониками. Атмосфера здесь более спокойная, чем на Кикладах или Ионических островах, с чистой водой и большим количеством песчаных пляжей.

Между тем, дети постарше могут заинтересоваться дайвингом и сноркелингом.

Кроме того, на острове есть сосновые леса для пеших прогулок, а также исторические монастыри и средневековый замок для познавательных экскурсий.

10 лучших греческих островов для семейного отпуска

Скиатос Гидра Лефкада Санторини Закинтос Кефалония Наксос Скопелос Корфу Меганисси

Советы туристам, которые отправляются на отдых с детьми

Как сообщал УНИАН, ранее опытные родители-туристы рассказали, что путешествовать с детьми может быть вполне комфортно, если приучать их к этому правильно подготовить.

Другие путешественники рассказали о главных ошибках в поездках с маленьким ребенком, а также дали несколько советов, как их избежать.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.