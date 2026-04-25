Мальдивы за копейки: 10 бюджетных 'двойников' райского курорта, о которых знают единицы

Места с лазурной водой от Италии до Канады.

Мечтаете о белоснежном песке и прозрачной бирюзовой воде, но цены на Мальдивы "кусаются"? В мире существуют скрытые жемчужины, которые по красоте не уступают Индийскому океану, однако часто стоят значительно дешевле, пишет Fodor’s Travel.

Как говорится в публикации, эти десять направлений от Мексики до Ближнего Востока имеют пляжи настолько чистые, что они заслуженно получили прозвище "Мальдивы" своего региона.

10 вариантов, если заоблачный бюджет является препятствием для отпуска мечты.

Мальдивы Юго-Восточной Азии: Палаван, Филиппины

Место отличается более суровой и менее формальной атмосферой.

"Палаван известен своими впечатляющими известняковыми скалами, скрытыми лагунами, кокосовыми деревьями и девственными пляжами", – пишет автор.

Курорты El Nido и Sunlight Ecotourism Island Resort предлагают роскошь над водой за долю стоимости мальдивских вилл.

Мальдивы Италии: Саленто

В Италии есть место, которое буквально называется Le Maldive Del Salento. Оно не лишено бирюзовых вод и живописных бухт.

Местный девиз – "Salentu, lu sule, lu mare e lu lentu", что переводится как "Саленто – солнце, море и ветер".

Мальдивы Ближнего Востока: Дахаб, Египет

Эта бывшая "Мекка" бэкпекеров на Синае – сдержанная жемчужина песчаных бухт. В отличие от Мальдив, "здесь посетители могут увидеть верблюда в городе и съесть восхитительный фалафель".

Мальдивы Японии: Миякодзима

Потрясающий остров на Окинаве предлагает воду цвета "мияко-голубой" и бутик-отели над водой. По мнению автора, остров особенно гостеприимен для семей благодаря мелководью и спокойной воде.

Мальдивские острова Мексики: Бакалар

Это единственное пресноводное место в списке, известное как лагуна Семи Цветов. Как отмечается в материале, "вода наполняется всеми оттенками заката, что является лучшим фоном для дешевых тако и текилы".

Мальдивы Южной Азии: Лакшадвип, Индия

Эти индийские атоллы расположены настолько близко к настоящим Мальдивам, что имеют идентичное визуальное сходство. По имеющимся данным, это место для тех, кто стремится к настоящему уединению, а новые роскошные бунгало должны открыться здесь к концу 2026 года.

Мальдивы Карибского бассейна: Лос-Рокес, Венесуэла

Архипелаг из более чем 300 островов известен самыми голубыми водами и мягкими пляжами. Там нет крупных сетевых отелей, вместо этого путешественники выбирают уютные местные домики.

Мальдивы Австралии: Острова Витсанди

Расположенные вдоль Большого Барьерного рифа, эти острова очаровывают водой цвета морского стекла.

"Хотя Мальдивы – это более плоские атоллы, эти острова зеленые и гористые", – пишет автор.

Мальдивы Южной Америки: Фернандо-ди-Норонья, Бразилия

Морское разнообразие здесь считается непревзойденным, а видимость воды достигает 160 футов. Отмечается, что виды из прибрежных бунгало здесь просто невозможно улучшить.

Мальдивы "Большого Белого Севера": остров Манитулин, Канада

Крупнейший пресноводный остров мира в озере Гурон удивляет чистыми водами, которые "каким-то образом до сих пор остаются тропическими" на вид.

Единственное, о чем предупреждают, – добраться туда можно на пароме или по уникальному однополосному мосту.

