Первая авиакомпания 'только для богачей' анонсировала новые рейсы: сколько стоят билеты

Вскоре премиум-туристы смогут полететь на Мальдивы из Лондона и Парижа.

Британская авиакомпания beOnd, которая позиционирует себя как первый перевозчик в мире "только для роскошных путешествий", анонсировала новые рейсы на Мальдивы.

Как пишет Euronews Travel, с декабря 2026 года премиум-туристы смогут полететь на этот райский остров в Индийском океане из Лондона (Великобритания) и Парижа (Франция).

Предварительно на каждом маршруте запланировано три рейса в неделю из лондонского аэропорта Хитроу и парижского аэропорта Шарль де Голль в международный аэропорт Мале. Эти рейсы будут ночными в обоих направлениях и будут выполняться на самолетах Airbus A321.

Однако они не будут прямыми и будут включать одну остановку для дозаправки и технического обслуживания в международном аэропорту Аль-Мактум в Дубае.

Новые маршруты дополняют существующие европейские маршруты beOnd, соединяющие Мальдивы с Мюнхеном (Германия), Цюрихом (Швейцария) и Миланом (Италия).

Авиакомпания также увеличит количество рейсов на некоторых из этих маршрутов. Так, количество рейсов в Мюнхен увеличится с двух до четырех в неделю, а в Цюрих – с двух до пяти в неделю. Эти изменения будут введены в действие с середины декабря 2026 года.

Цена вопроса

Как пишет The Independent, на данный момент билет туда-обратно с вылетом первым рейсом из Хитроу на Мальдивы 16 декабря и возвращением через неделю продается за 3737 фунтов стерлингов (около 4320 евро). Это всего на одну пятую дороже, чем эконом-класс на British Airways.

В настоящее время компания beOnd эксплуатирует всего два самолета: Airbus A321 и Airbus A319. К услугам пассажиров на борту предлагаются кресла бизнес-класса, раскладывающиеся в горизонтальное положение, премиальный сервис и тщательно подобранное меню, приготовленное шеф-поварами мирового класса и вдохновленное вкусами разных направлений.

Рейсы также отличаются относительно небольшими размерами, что позволяет сохранить эксклюзивность: вместимость самолетов A321 составляет до 68 пассажиров. В самолетах установлены кресла, разработанные Ferrari, а также высококачественная итальянская кожаная отделка.

Пассажиры также могут воспользоваться наушниками Beats и VR-гарнитурами Apple, а также планшетами Apple iPad Pro вместо традиционных встроенных экранов для развлечений на борту.

В стоимость авиабилетов также входит услуга трансфера с личным водителем.

Единственная другая в мире авиакомпания, предлагающая только бизнес-класс, – это французская La Compagnie, осуществляющая рейсы в Северную Америку и обратно.

