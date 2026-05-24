Как бюджетно отдохнуть во Франции: лайфхаки опытной туристки

Соблюдая определенные правила, можно получить массу приятных впечатлений не за все деньги мира, а за приемлемую сумму.

Франция – прекрасная страна со множеством туристических достопримечательностей. Чтобы исследовать их все, наверное, понадобится не один год непрерывных путешествий. Беда в том, что Франция также – довольно дорогая страна. Однако это не означает, что ее посещение нельзя уложить в приемлемый бюджет.

Опытная путешественница Алексис Авербак в статье для туристического портала Lonely Planet поделилась своими лайфхаками по экономии средств во время знакомства с французскими городами и природными ландшафтами.

"Планируйте правильно, будьте немного находчивыми, и вы сможете исследовать чудеса Франции с любым бюджетом. Независимо от того, хотите ли вы попробовать вкусную еду и вино страны, путешествовать по прекрасной сельской местности или прогуляться по оживленному городу или очаровательной деревне, наслаждайтесь многими местами Франции недорого или даже бесплатно", – пишет она.

Приезжайте во Францию не через главный аэропорт Парижа. Аэропорт имени Де Голля может быть дорогостоящим вариантом. Обратите внимание на рейсы лоукостеров в региональные аэропорты, а также на международные автобусные и железнодорожные маршруты.

Выбирайте межсезонье, когда меньше туристов. Это стоит сделать еще и потому, что весной и осенью погода во Франции значительно приятнее, чем летом и зимой.

Завтракайте в булочной, а не в отеле. Бюджетные кафе и уличная еда – это не только экономия, но и способ глубже погрузиться в атмосферу настоящей Франции. Также отличный вариант – покупать продукты на фермерских рынках и в фермерских магазинчиках.

Покупайте вино у производителя. Посещение Франции трудно представить без дегустации местных вин. Но не обязательно покупать его в магазине и тем более заказывать в ресторане. То же самое вино, но значительно дешевле можно купить непосредственно у виноделов. Винодельческие хозяйства разбросаны по всей стране, и многие из них продают свою продукцию в розницу прямо на месте.

Заранее бронируйте билеты на поезд и номера в отелях. Это кажется очевидным, но многие люди недооценивают, насколько сильно можно сэкономить на раннем бронировании.

Посещайте туристические места с выгодой. Многие музеи и туристические локации предлагают бесплатный вход в определенные дни недели или месяца. Во многих городах Франции туристы могут сэкономить, купив единый абонемент на все туристические места сразу, чтобы не покупать билет в каждое место отдельно.

Пользуйтесь общественным транспортом. Арендовать машину (или приехать на своей) может быть хорошей идеей, если вы большой компанией исследуете французскую провинцию. Однако в крупных городах все же выгоднее и удобнее пользоваться общественным транспортом. Ведь одна только парковка может съесть значительную часть бюджета.

