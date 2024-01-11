Путешествовать экологично может каждый, если взять себе за правило несколько простых вещей.

В последние годы все больше туристов начинают задумываться о том, чтобы минимизировать ущерб окрущающей среде от путешествий. Часть отпускников пересаживаются с самолетов на поезда, а часть пытается совмещать приятное с полезным, принося пользу местным общинам.

Однако есть и менее глобальные вещи, которые под силу каждому туристу. Туристический портал Enjoy Travel дал туристам семь полезных советов, как сделать свои путешествия более экологичными.

1. Скажите "нет" одноразовым вещам. Организуйте свое питание в дороге так, чтобы максимально сократить использование одноразовой посуды. Можно питаться в заведениях, где еду подают в многоразовой посуде, а можно готовить себе еду на кухне самостоятельно, также использую такие приборы.

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2. Берите с собой многоразовые вещи. Возьмите с собой из дома многоразовые столовые приборы, посуду и другие необходимые вам предметы, например, чашку, бутылку для воды, ложку, вилку, нож, сумки и прочее. Так вы не только уменьшите количество производимого мусора, но и иногда даже сэкономите деньги, поскольку во многих местах клиентам предоставляют скидку, если они берут товар в собственный контейнер или чашку.

3. Переходите на цифровые технологии. Загрузка посадочных талонов и других документов на свои устройства вместо их распечатки также помогает сократить отходы. То же самое касается скачивания книг и журналов вместо того, чтобы брать материалы для чтения в аэропорту. Если вы все же не можете отказаться от книги в мягкой обложке, подумайте о том, чтобы пойти в местную библиотеку и взять книгу напрокат.

4. Упакуйте zero waste туалетные принадлежности. С одной стороны, речь идет о мыле, шампунях и зубных пастах, которые не содержат вредных отходов и не тестируются на животных. Особенно это актуально для тех, кто собирается отдыхать на природе. С другой стороны, речь идет о многоразовых тюбиках, в которые можно заливать необходимые вам средства.

5. Учитывайте тип вашего проживания. Бронирование жилья с собственной кухней или кемпинга – отличный способ сократить количество отходов. Вы можете делать покупки на рынках, покупая продукты без пластиковой упаковки, и готовить еду самостоятельно, что исключает отходы в точках на вынос и в ресторанах. Вам также будет легче перерабатывать и компостировать мусор, если вы не будете останавливаться в отеле. Если вы не можете отказаться от удобства и комфорта отелей, поищите те, в которых действует экологическая или зеленая политика.

6. Выбирайте экологически сознательные авиакомпании. Как бы вам не хотелось полностью отказаться от авиаперелетов, иногда это просто объективно невозможно. Тем не менее, можно отдавать предпочтение авиакомпаниям, которые сокращают количество одноразового пластика на своих рейсах. Если вы возьмете с собой собственную маску для глаз, наушники и одеяло, вы также сможете сократить количество отходов в полете.

7. Проведите исследование. Изучите место назначения, чтобы знать местные правила переработки отходов, рестораны и кафе с нулевым уровнем отходов, а также делать оптовые покупки в супермаркетах и на фермерских рынках.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Conde Nast Traveller назвало 20 туристических тенденций, которые, вероятно, будут доминировать в 2024 году. Есть среди них и запрос на экологичность, устойчивое развитие и близость к природе.

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