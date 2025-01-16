Единственная свалка острова Пхукет уже не справляется с объемами потребляемого там мусора.

Вокруг мегапопулярного острова Пхукет на юге Таиланда, признанного самым переполненным туристами местом на планете, скапливается все больше мусора – пластиковые бутылки и пустые пивные банки буквально катаются по морскому дну.

Как пишет Reuters, нескончаемые потоки грузовиков ежедневно свозят более тысячи тонн мусора, собираемых на Пхукете, на свалку в одной из частей острова. За несколько месяцев эта свалка разрослась настолько, что затмила прежний безмятежный вид на горы из дома местной жительницы Вассаны Тою.

"За пределами дома нет жизни, мы просто остаемся дома", – сказала она. – "Запах очень сильный, приходится носить маску".

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Крупнейший остров Таиланда Пхукет стремительно развивается благодаря своему туристическому сектору, который является основным двигателем экономики страны в целом. Из 35,5 миллионов иностранных туристов, прибывших в страну в 2024 году, около 13 миллионов отправились на остров, пишет издание.

"Рост города Пхукет был намного быстрее, чем должен был быть", – отметил заместитель мэра Суппачок Лаонгпхет, объясняя, как туристический и строительный бум увеличил объемы мусора выше уровня до COVID.

Он опасается, что к концу года остров может производить до 1400 тонн мусора в день, что перегрузит его единственную свалку.

Как один из вариантов выхода из ситуации власти острова видят увеличение мощности местных мусоросжигательных заводов, однако эксперты констатируют, что это только часть решения проблемы.

"Если вы просто продолжите расширять мусоросжигательные заводы, я не думаю, что это будет единственным решением. Нужно сосредоточиться на сокращении и разделении отходов", – заявил доцент кафедры управления отходами в Университете Бурафа Панате Маномайвибул.

Как сообщал УНИАН, ранее Таиланд уже прибегал к практике закрытия для иностранных посетителей некоторых своих самых популярных островов в рамках борьбы с чрезмерным туризмом.

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