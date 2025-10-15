Они следуют образу жизни, продиктованному природными ритмами, а не тиканьем часов.

В полярном круге, где летом солнце никогда не заходит, маленький норвежский остров объявил себя "зоной без времени". Соммарёй, население которого составляет около 350 человек, выбрал жизнь без часов, следуя естественным ритмам природы, а не строгому графику.

Эта инициатива направлена на снижение стрессов современной жизни и восстановление связи с природными циклами, пишет Wion.

Феномен полярного дня

С середины мая до конца июля на Соммарёе наблюдается полярный день, когда солнце видно даже в полночь. Постоянный свет делает традиционные представления о времени бессмысленными, так как привычные графики становятся неактуальными. Жители считают, что отсутствие темноты делает концепцию времени устаревшей, что и привело их к решению жить без часов.

В 2019 году жители Соммарёя запустили кампанию по превращению острова в первую в мире "зону без времени". Цель инициативы — снизить стресс и продвигать более расслабленный образ жизни. Убирая часы из общественных пространств и поощряя занятия по личным предпочтениям вместо строгого расписания, сообщество стремилось создать ощущение свободы и благополучия.

Туризм и внимание со всего мира

Уникальный подход Соммарёя к времени привлек международное внимание и туристов, желающих испытать жизнь без ограничений времени. Живописные пейзажи острова в сочетании с необычным образом жизни дают посетителям возможность отключиться от давления современного общества. Местный бизнес воспользовался потоком туристов, предлагая проживание и экскурсии, подчеркивающие философию жизни без часов.

И хотя инициатива была в основном принята жителями и гостями, она не обошлась без трудностей. Критики утверждают, что жизнь без часов может вызвать путаницу и нарушить важные службы. Например, координация транспорта и экстренных служб становится сложной без стандартного времени. Кроме того, отсутствие контроля времени может повлиять на продуктивность и синхронизацию с другими регионами, где действуют привычные системы отсчёта.

Широкие последствия эксперимента

Эксперимент Соммарёя поднимает более глобальные вопросы о роли времени в современной жизни. В мире, всё больше управляемом расписаниями и сроками, подход острова предлагает альтернативный образ жизни. Он ставит под сомнение необходимость строгой структуры времени и показывает, что гибкость и связь с природными ритмами могут привести к более гармоничному существованию.

