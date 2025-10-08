Стоит принимать во внимание, что на тропический рай этот остров совсем не похож.

В Великобритании на продажу выставили частный остров, расположенный у побережья Шотландии. Об этом сообщает Daily Mail.

Остров Гаскер, входящий в состав Внешних Гебридских островов, имеет площадь около 20 гектаров. Он необитаем, и единственным сооружением на нем является автоматический маяк, выполняющий свои прямые функции.

Остров покрыт плодородными лугами с несколькими небольшими пресными озерами и имеет скалистое побережье. Главной достопримечательностью Гаскера является колония тюленей. Также с острова открываются захватывающие виды на соседние острова.

"Расположенный в пяти милях от ближайшего населенного острова и в 75 милях от любой железнодорожной станции, этот дом может стать раем для интроверта. Однако, он все еще остается негостеприимным местом для путешествий - приливы часто препятствуют путешествиям на остров - и без всяких удобств", - пишет Daily Mail.

Риэлторская компания Galbraith, занимающаяся продажей острова, отмечает, что это хорошее место, чтобы построить скромный коттедж, превратив Гаскер в "действительно уникальное место для отдыха".

Остров выставлен на продажу по цене 120 тысяч фунтов стерлингов (160 тысяч долларов, или 6,6 млн грн). Это меньше, чем цена однокомнатной квартиры в крупных городах Великобритании. Даже в Украине квартиры в новостройках часто продаются дороже.

