Всё больше людей выбирают "холодный отдых" для своего отпуска, и Лофотенские острова в Норвегии - идеальное место для этого. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что если туристы решат посетить Норвегию с мая по август, они смогут насладиться полуночным солнцем - редкой возможностью исследовать страну круглосуточно, поскольку тогда солнце никогда не заходит.

Интересно, что Лофотенские острова предлагают совершенно другой вид отдыха. Этот суровый архипелаг может похвастаться одними из самых живописных пейзажей в мире, а также очаровательными рыбацкими деревушками, которые стоит исследовать, и богатой культурной историей, в которую можно погрузиться с головой.

Крис Кирни, создатель приключений и старший менеджер по развитию Much Better Adventures, недавно отправился на острова, чтобы увидеть всё своими глазами. Поездка была настолько фантастической, что ему было трудно выделить какой-то один любимый момент среди кемпинга, каякинга и исследований. Он сказал:

"Моя неделя в Арктике в целом, без единого заката, была самым сюрреалистичным событием, а не какой-то конкретный момент. Когда ты так долго не видишь темноты, это приобретает потусторонний оттенок".

Важно, что одно событие ему особенно запомнилось.

"Мы разбили лагерь на острове Лофотенских островов, облака клубились над вершинами гор Вальберг, а вдали виднелся силуэт Фествогтиндена, над головой парили орлы, а вокруг расстилалась прекрасная тихая бухта. Полуночное солнце сделало этот летний отпуск гораздо более расслабленным", - поделился Кирни.

По его словам, время в этой поездке "текло гораздо более плавно".

"Это полностью изменило наш образ жизни. При желании можно было отправиться в поход буквально в два часа ночи. Дни часто начинались медленнее, поскольку не было необходимости спешить, чтобы максимально использовать короткий световой день, поэтому можно было отдохнуть в лагере или искупаться в прохладной воде перед завтраком", - отметил путешественник.

Самый быстрый способ попасть на Лофотены - самолёт: нужно долететь до Осло, затем пересесть на внутренний рейс до Будё, а затем ещё на один рейс до архипелага.

До островов можно добраться и по морю. Hurtigruten, также известная как Norwegian Coastal Express, - норвежская круизная, паромная и грузовая компания, которая осуществляет перевозки вдоль побережья Норвегии. Корабль прибывает на Лофотены в Стамсунн по пути на север после Будё, а затем он следует в Свольвер. Маршрут проходит по тому же маршруту, но в обратном порядке, если ехать на юг.

