Такие места можно увидеть лишь в нескольких уголках нашей планеты.

Возможно, кому-то посчастливилось побывать на Бермудских островах или на Багамах. Таким образом, вероятно, эти люди видели знаменитые пляжи с розовым песком, состоящим из измельчённых раковин крошечных морских существ. А если вам доводилось испытать арктический холод Исландии, то, возможно, вы видели один из множества пляжей с черным песком, образовавшимся в результате вулканической активности.

Однако, если розовые и черные песчаные пляжи встречаются довольно часто, то пляжи с фиолетовым песком — настоящая редкость. Условия, при которых образуется фиолетовый песок, крайне специфичны и встречаются нечасто, что делает такие пляжи уникальным природным явлением, пишет Daily Mail.

Фиолетовые пляжи - от чего зависит цвет песка

Чтобы увидеть это своими глазами, вам придётся отправиться за океан, ведь большинство пляжей с фиолетовым песком находятся в Северной Америке — например, пляж Пфайффер в Калифорнии. Фиолетовый песок образуется, когда фиолетовые минералы, такие как гранат, смываются с близлежащих холмов или скал и скапливаются на побережье, смешиваясь с другими видами песка.

Фиолетовый оттенок появляется из-за высокой концентрации определённых минералов, более устойчивых к эрозии — в частности, граната. Эти богатые минералами горные породы находятся в окружающих геологических слоях, подвергаются разрушению, и дождевая вода смывает минеральные зерна к океану или озерам.

Обычный желто-коричневый песок, который можно увидеть на большинстве пляжей, в основном состоит из кварца. Своеобразный оттенок фиолетового песка обусловлен минеральным составом граната — в частности, альмандин-пироповым гранатом.

Песок на таких пляжах может иметь разные оттенки — от лаванды до пурпура — в зависимости от того, как именно образовался гранат и смешан ли он с другими минералами. В канадской провинции Саскачеван есть побережье под названием Пляж Фиолетовых Песков, расположенное в провинциальном парке Кэндл-Лейк, где песок может переливаться множеством цветов.

Яркие оттенки песка объясняются наличием граната, принесенного ледниками с Канадского щита и осевшего в мелководных участках озера. Цвета становятся особенно заметны после сильного ветра или больших волн, которые перемешивают песок, а количество окрашенного песка может меняться в зависимости от времени года.

Купаться на пляжах с фиолетовым песком, как правило, безопасно — гранат не представляет угрозы для здоровья.

