Поезда в Пхеньян будут курсировать из Москвы и Хабаровска.

Россия возобновляет движение поездов по маршрутам "Москва - Пхеньян" и "Хабаровск - Пхеньян". Об этом пишет The Insider со ссылкой на компанию "Российские железные дороги".

Отмечается, что прямое железнодорожное сообщение между столицами Российской Федерации и Северной Кореи снова заработает 17 июня, а между Хабаровском и Пхеньяном - 19 июня.

В сообщении с Москвой поезда будут курсировать дважды в месяц, а с Хабаровском - раз в месяц. Отмечается, что "Пхеньян - Москва" является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч километров, а время в пути - 8 суток.

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Также издание напомнило, что пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей прекратилось в феврале 2020-го из-за пандемии COVID-19.

В последнее же время железная дорога активно использовали для поставки в Россию из КНДР оружия и других грузов для нужд российской армии в войне против Украины.

Отношения РФ и КНДР: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, северокорейский диктатор Ким Чен Ын пообещал России "безоговорочную поддержку" в войне против Украины. Ким подчеркнул, что Северная Корея будет ответственно придерживаться положений договора между двумя странами, который был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в прошлом году. Он содержит пакт о взаимной обороне, предусматривающий немедленную военную помощь в случае вооруженной агрессии против одной из сторон.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея получила возможность производить "Шахеды", вероятно, для того, чтобы поставлять их в Россию для ударов по Украине. Россия сейчас производит около 2000 единиц в месяц и планирует увеличить это количество до 5000.

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