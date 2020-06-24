"Укрзализныця" с 26 июня возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом

В частности, компания возобновляет рейсы поездов №743/744 Дарница, Киев — Львов, №715/716 Киев – Львов, №91/92 Киев — Львов и №12/11 Львов — Одесса.

С 26 июня 2020 года начнут курсировать пассажирские поезда до Львова.

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Об этом сообщила пресс-служба национального железнодорожного перевозчика со ссылкой на и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика.

Также, по словам руководителя компании, с этой же даты поезда, которые раньше курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров, ее возобновят.

«Сейчас мы заканчиваем работы по назначению указанных поездов и уже скоро откроем продажу билетов», — отметил Юрик.

Так, поезд №743/744 Дарница, Киев — Львов будет отправляться со станции Дарница в 17:07, со станции Киев-Пассажирский в 17:33 и прибывать во Львов в 22:49. Обратно отправление со Львова в 06:02 и прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 11:17, на станцию Дарница в 11:43. Во время следования предусмотрены остановки на таких станциях: Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче.

Поезд №715/716 Киев — Львов будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:45. Обратно отправление в 16:12 и прибытие в Киев в 23:08. Остановки на станциях Винница, Хмельницкий и Тернополь.

Поезд №91/92 Киев — Львов будет отправляться из Киева в 22:37 и прибывать во Львов в 06:26. Обратно отправление в 23:19 и прибытие в Киев в 06:49. Во время следования поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Пидзамче.

Поезд №12/11 Львов — Одесса будет отправляться из Львова в 22:24 и прибывать в Одессу в 08:43. В обратном направлении отправление в 21:59 и прибытие во Львов в 08:04. Предусмотрены остановки на станциях Тернополь, Хмельницкий, Жмеринка.

Как сообщал УНИАН.Туризм, "Укрзализныця" уже запустила 44 пассажирских поезда. Билеты можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Также усиленно обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки относительно правил личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. А кипяток по необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.

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