УЗ назначила дополнительные поезда на выходные в июне

Назначено курсирование 5 региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня - накануне и после Дня Конституции Украины.

Акционерная компания "Укрзализныця" назначила на ближайшие выходные и Дню Конституции ряд дополнительных региональных поездов.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", назначено курсирование 5 региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня - накануне и после Дня Конституции Украины - для дополнительных перевозок пассажиров на выходные в июне.

Так, на указанный период назначено ежедневное курсирование региональных поездов: №864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский; №884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский; №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов; №896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский, №880/882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов. Билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест.

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В пресс-службе напомнили, что во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться санитайзером для рук, соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 м, а при обнаружении симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего следования, которые начнут курсировать с 19 июня. Продажа открыта на поезда Запорожье - Ужгород, Харьков - Ивано-Франковск, Харьков - Ужгород и Киев - Херсон.

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