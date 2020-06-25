Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину

Кабинет министров Украины освободил приезжих из-за рубежа от обсервации и самоизоляции.

Сегодня Кабинет Министров своим решением разрешил прекратить режим самоизоляции или обсервации иностранцам, которые въехали на территорию Украины, если они будут иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, сделанный после пересечения государственной границы.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины.

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Уточнено также информацию относительно полиса страхования для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу. Его должна выдавать компания, которая зарегистрирована в Украине, или иностранная страховая компания, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины (ассистанс). Полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией и действовать весь срок пребывания в Украине.

Напомним, что граждане, которые приезжают из стран «красной зоны» в Украину должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением «Действуй дома». Из «зеленой зоны» - беспрепятственно при наличии страхового полиса.

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